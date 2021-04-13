Лутсар: смягчать ограничения рано. Ситуация в Таллинне и Ида-Вирумаа по-прежнему плохая

Она отметила, что научный совет видит улучшения, но считает, что открывать государство нужно очень аккуратно. ”Сначала мы должны убедиться в том, что нынешнее падение стабильно, а еще лучше если падение продолжится. Еще не все закончилось”, — отметила Лутсар. Во многих регионах — Ида-Вирумаа, Харьюмаа, Таллинн — показатели по-прежнему высоки. В определенных уездах наблюдается высокая удельная доля положительных результатов по отношению к общему количеству проведенных тестов, а также неравномерный уровень вакцинации.

”Принимая во внимание все это, научный совет считает, что в ближайшие две недели неправильно начинать открывать что-то. Хотя, безусловно, это решение правительства, научный совет ничего не закрывает и ничего не открывает”, — подчеркнула она.

Когда дело все же дойдет до смягчения ограничений, по словам Лутсар, приоритетом должна стать сфера образования, ”которая в долгосрочной перспективе играет самую большую роль”.

Если исходить из предложенной Каллас т. н. системы светофора, то, по словам Лутсар, из красной зоны мы пока не вышли, но при условии сохранения нынешней тенденции можем это сделать. ”Некоторые уезды уже вышли, но, к сожалению, не вся Эстония”, — отметила ученый.

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