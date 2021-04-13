Департамент здоровья: за сутки прибавилось 638 случаев заражения коронавирусом, умерли 12 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 382 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 302 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 71, в Рапламаа — 24, в Тартумаа и Вильяндимаа — по 23, в Пярнумаа — 21 и в Ляэне-Вирумаа — 20 новых положительных тестов. На Сааремаа и в Ляэнемаа прибавилось по девять, в Вырумаа — семь, в Йыгевамаа и Ярвамаа — по шесть, на Хийумаа — пять, в Валгамаа — четыре и в Пылвамаа — два новых случая заражения. У 26 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 727,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 14,8%.

За сутки в больницах открыли 50 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 558 пациентов.

За сутки ввели 1 920 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 260 797 людям, из которых 75 265 получили обе дозы. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 51%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы на Хийумаа, в Ляэнемаа, Тартумаа, Ярвамаа, Рапламаа и на Сааремаа.

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