Департамент здоровья: за сутки прибавилось 638 случаев заражения коронавирусом, умерли 12 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 382 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 302 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 71, в Рапламаа — 24, в Тартумаа и Вильяндимаа — по 23, в Пярнумаа — 21 и в Ляэне-Вирумаа — 20 новых положительных тестов. На Сааремаа и в Ляэнемаа прибавилось по девять, в Вырумаа — семь, в Йыгевамаа и Ярвамаа — по шесть, на Хийумаа — пять, в Валгамаа — четыре и в Пылвамаа — два новых случая заражения. У 26 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 727,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 14,8%.

По состоянию на утро 13 апреля в больницах находится 558 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 68 пациентов, из которых на управляемом дыхании 51 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 50. Домой выписали 54 человека, 20 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 6,7% от общего количества больных, на прошлой неделе госпитализировали 416 человек. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении старше 60 лет 427 человек (76%).

За сутки умерло 12 зараженных коронавирусом — 55-летний мужчина, 58-летний мужчина, 68-летний мужчина, 72-летний мужчина, 73-летний мужчина, 76-летний мужчина, 78-летний мужчина, две 79-летние женщины, 81-летний мужчина, 83-летний мужчина и 101-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1049 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 6 319 историй болезни COVID-19 с 6 082 пациентами.