На прошлой неделе поступило 14 сообщений о серьезных побочных эффектах после вакцинации

Восемь серьезных случаев были связаны с вакциной Vaxzevria (бывшая AstraZeneca), четыре — с вакциной Pfizer/BioNTech, два — с вакциной Moderna, передает RusERR со ссылкой на Департамент лекарственных средств.

Всего на прошлой неделе было зарегистрировано 191 сообщение о побочных эффектах (AstraZeneca — 148, Pfizer/BioNTech — 36, Moderna — 7).

В 13 случаях после вакцинации Pfizer/BioNTech о заболевании коронавирусом сообщили 13 человек (двое — без симптомов, 11 человек перенесли болезнь в легкой форме).

Также в связи с вакцинацией Департамент лекарственных средств получил два сообщения о летальных исходах (внезапная смерть и смерть из-за тромбоза): первый случай произошел через день после вакцинации, второй — через 14 дней, однако в ведомстве считают, что, учитывая возраст пациентов, сопутствующие болезни и факторы риска, связь этих смертей с вакцинацией маловероятна.

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