Яака Мадисона лишили статуса помощника полицейского

"Немыслимо, чтобы помощник полицейского противодействовал тем целям, достижению которых он помогает, когда занят в работе полиции. В своих действиях помощники полицейских должны следовать действующим правовым актам, в том числе закону о помощнике полицейского, и принципам, установленным кодексом этики чиновников, а также ценностям полиции, — сказал RusERR руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм. — В опубликованной в интернетe передаче Яак Мадисон выразил точки зрения, которые призывали к правонарушениям, и нарушил этим принципы благонадежности и беспристрастности кодекса этики чиновников. 23 марта решением Пыхьяского префекта Мадисон был освобожден от статуса помощника полицейского в связи с поведением, неподобающим помощнику полицейского".

По словам Кумма, полиция осуждает призыв к нарушению действующих правовых актов: "Особенно не подобает делать такие призывы помощнику полицейского, который должен обеспечивать безопасность и словами, и делами, и реагировать, когда в обществе имеют место именно такие деяния, нарушающие чувство безопасности людей, к которым призывали в передаче".

Оспорить решение о завершении статуса помощника полицейского можно в течение 30 дней после его получения. Ранее Яак Мадисон заявил о своем намерении обратиться в суд.

Об исключении Мадисона из рядов помощников полицейских стало известно накануне.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.