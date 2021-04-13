Полиция 7 часов допрашивала угодившего в секс-скандал тренера(4)
"К настоящему дню допрошены два потерпевших лица и свидетели. 31 марта был допрошен подозреваемый. Производство продолжается. Расследуем эпизоды, которые происходили в 2014-2019 годах",- сообщила Delfi пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава.
Половое сношение с несовершеннолетним лицом
Уголовное дело заведено по статье 1432 Пенитенциарного кодекса "Половое сношение или иное деяние сексуального характера с использованием своего влияния".
Что говорится в этой статье? "Вступление совершеннолетнего лица в половое сношение с лицом, не достигшим 18-летнего возраста, или иное деяние сексуального характера с использованием зависимости потерпевшего от виновного". Максимальный срок наказания по этой статье может достигать 8 лет.
"Мы давали основательные показания почти 7,5 часов. За это время только один раз сходили в туалет и получили 0,5 литра воды. Мы продолжаем работу, чтобы опровергнуть безосновательные обвинения", - сказал Õhtuleht адвокат бразильского тренера Роберт Сарв.
По словам Аава, в столь длительном допросе нет ничего необычного, поскольку одной из сторон требовалась помощь переводчика.
Секс по согласию или по принуждению?
Секс-скандал с бразильским тренером вспыхнул в середине марта после выступления бывшей футболистки "Флоры" и сборной Эстонии в эфире Kanal 2. Девушка выступала в телепередаче под псевдонимом Миа Белле Трисна, но в годы футбольной карьеры она выходила на поле как Тийна Трутси. Футболистка рассказала о своих сексуальных отношениях с тренером, который был значительно старше ее. Сам бразилец публично признал, что 7 лет в период 2008-2014 годов он действительно занимался сексом с молодой спортсменкой.
Разница в возрасте между футболисткой и тренером составляла 39 лет. Гетулио рассказывал, что у него была большая любовь к молодой подопечной, а секс проходил по обоюдному согласию.
Футболистка утверждала, что тренер лишил ее девственности в 14 лет - это произошло в 2008 году. Обнародовать свою историю она решилась лишь спустя 13 лет. Привлечь тренера к уголовной ответственности по этому эпизоду нельзя, поскольку срок давности - он составляет 5 лет - давно истек.
Чуть позже достоянием общественности стала история бывшей футболистки "Калью" Биргит Тикк. В 2014 году девушка (ей тогда было 17 лет) отправилась на массаж в квартиру Гетулио. Позже она обвинила тренера в сексуальных домогательствах и написала заявление в полицию. Состава преступления в действиях бразильского тренера найти тогда не удалось.
Адвокат обжаловал бессрочный запрет Футбольного союза
Секс-история с участием бразильского тренера вызвала большой резонанс в обществе. "Калью" сначала приостановил трудовые отношения с Гетулио, а затем разорвал с ним контракт. В результате скандала ныммеский клуб понес крупные финансовые потери: главный спонсор "Калью" букмекерская фирма Paf отказалась от сотрудничества.
ЭФС назначил в марте 66-летнему Фредо Гетулио Аурелио бессрочный запрет на футбольную деятельность. Защищающий интересы тренера адвокат Сарв обжаловал это решение. Теперь дело будет рассматривать Апелляционная комиссия Футбольного союза. Свой вердикт она должна вынести до 30 апреля.
Поскольку правоохранители расследуют сейчас события в период 2014-2019 годов, то в деле Гетулио, похоже, появилась новая фигурантка.