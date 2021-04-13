Полиция 7 часов допрашивала угодившего в секс-скандал тренера

"К настоящему дню допрошены два потерпевших лица и свидетели. 31 марта был допрошен подозреваемый. Производство продолжается. Расследуем эпизоды, которые происходили в 2014-2019 годах",- сообщила Delfi пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава.

Половое сношение с несовершеннолетним лицом

Уголовное дело заведено по статье 1432 Пенитенциарного кодекса "Половое сношение или иное деяние сексуального характера с использованием своего влияния".

Что говорится в этой статье? "Вступление совершеннолетнего лица в половое сношение с лицом, не достигшим 18-летнего возраста, или иное деяние сексуального характера с использованием зависимости потерпевшего от виновного". Максимальный срок наказания по этой статье может достигать 8 лет.

"Мы давали основательные показания почти 7,5 часов. За это время только один раз сходили в туалет и получили 0,5 литра воды. Мы продолжаем работу, чтобы опровергнуть безосновательные обвинения", - сказал Õhtuleht адвокат бразильского тренера Роберт Сарв.

По словам Аава, в столь длительном допросе нет ничего необычного, поскольку одной из сторон требовалась помощь переводчика.

Секс по согласию или по принуждению?

Секс-скандал с бразильским тренером вспыхнул в середине марта после выступления бывшей футболистки "Флоры" и сборной Эстонии в эфире Kanal 2. Девушка выступала в телепередаче под псевдонимом Миа Белле Трисна, но в годы футбольной карьеры она выходила на поле как Тийна Трутси. Футболистка рассказала о секс-контактах с тренером, который был значительно старше ее. Сам бразилец публично признал, что 7 лет в период 2008-2014 годов он действительно занимался сексом с молодой спортсменкой. По словам Гетулио, секс проходил по обоюдному согласию.

Футболистка утверждала, что тренер лишил ее девственности в 14 лет - это произошло в 2008 году. Обнародовать свою историю она решилась лишь спустя 13 лет. Привлечь тренера к уголовной ответственности по этому эпизоду нельзя, поскольку срок давности - он составляет 5 лет - давно истек.