Полиция 7 часов допрашивала угодившего в секс-скандал тренера(3)
"К настоящему дню допрошены два потерпевших лица и свидетели. 31 марта был допрошен подозреваемый. Производство продолжается. Расследуем эпизоды, которые происходили в 2014-2019 годах",- сообщила Delfi пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава.
Половое сношение с несовершеннолетним лицом
Уголовное дело заведено по статье 1432 Пенитенциарного кодекса "Половое сношение или иное деяние сексуального характера с использованием своего влияния".
Что говорится в этой статье? "Вступление совершеннолетнего лица в половое сношение с лицом, не достигшим 18-летнего возраста, или иное деяние сексуального характера с использованием зависимости потерпевшего от виновного". Максимальный срок наказания по этой статье может достигать 8 лет.
"Мы давали основательные показания почти 7,5 часов. За это время только один раз сходили в туалет и получили 0,5 литра воды. Мы продолжаем работу, чтобы опровергнуть безосновательные обвинения", - сказал Õhtuleht адвокат бразильского тренера Роберт Сарв.
По словам Аава, в столь длительном допросе нет ничего необычного, поскольку одной из сторон требовалась помощь переводчика.
Секс по согласию или по принуждению?
Секс-скандал с бразильским тренером вспыхнул в середине марта после выступления бывшей футболистки "Флоры" и сборной Эстонии в эфире Kanal 2. Девушка выступала в телепередаче под псевдонимом Миа Белле Трисна, но в годы футбольной карьеры она выходила на поле как Тийна Трутси. Футболистка рассказала о секс-контактах с тренером, который был значительно старше ее. Сам бразилец публично признал, что 7 лет в период 2008-2014 годов он действительно занимался сексом с молодой спортсменкой. По словам Гетулио, секс проходил по обоюдному согласию.
Футболистка утверждала, что тренер лишил ее девственности в 14 лет - это произошло в 2008 году. Обнародовать свою историю она решилась лишь спустя 13 лет. Привлечь тренера к уголовной ответственности по этому эпизоду нельзя, поскольку срок давности - он составляет 5 лет - давно истек.
Чуть позже достоянием общественности стала история бывшей футболистки "Калью" Биргит Тикк. В 2014 году девушка (ей тогда было 17 лет) отправилась на массаж в квартиру Гетулио. Позже она обвинила тренера в сексуальных домогательствах и написала заявление в полицию. Состава преступления в действиях бразильского тренера найти тогда не удалось.
"Калью" сначала приостановил трудовые отношения с Гетулио, а затем разорвал с ним контракт. Нашумевшая история вызвала большой резонанс в обществе, а ныммеский клуб в результате секс-скандала потерял главного спонсора букмекерскую фирму Paf.
Адвокат обжаловал бессрочный запрет Футбольного союза
ЭФС назначил 66-летнему Фредо Гетулио Аурелио бессрочный запрет на футбольную деятельность, который адвокат Сарв обжаловал. Апелляционная комиссия Футбольного союза должна вынести свой вердикт до 30 апреля.
Поскольку правоохранители расследуют сейчас события в период 2014-2019 годов, то в деле Гетулио, похоже, появилась новая фигурантка.