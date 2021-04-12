СЕГОДНЯ: Сумеет ли обескровленная "Бавария" победить ПСЖ?

Поединок недельной давности в Мюнхене завершился победой футболистов ПСЖ со счетом 3:2. Чтобы продолжить борьбу в турнире, "Бавария" должна побеждать соперника с разницей в два мяча. Выполнима ли эта задача?

"Бавария" испытывает те же кадровые проблемы, что и неделю назад. Из-за травмы и болезни не смогут выйти на поле два лучших форварда Роберт Левандовски и Серж Гнабри, а после первого матча с ПСЖ в лазарет угодили защитник Никлас Зюле и полузащитник Леон Горецка.

ПСЖ рассчитывает на своих лидеров нападения Килиана Мбаппе и Неймара, которые в состоянии поразить ворота любого соперника. С другой стороны, оборона парижан, как показал первый поединок, не выглядит неприступной крепостью. Если бы игроки "Баварии" были чуть поточнее на своем поле во втором тайме, они вполне бы могли рассчитывать на положительный результат в Мюнхене.

В параллельном матче английский "Челси" принимает португальский "Порту". Поединок недельной давности выиграл британский клуб со счетом 2:0.