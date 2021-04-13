"Бавария" вылетела из Лиги чемпионов в четвертьфинале

Поединок недельной давности в Мюнхене завершился победой футболистов ПСЖ со счетом 3:2. Чтобы выйти в полуфинал, "Бавария" должна была побеждать соперника в ответной встрече с разницей в два мяча.

Серьезные потери "Баварии"

Перед матчем в Париже "Бавария" испытывала серьезные кадровые проблемы. Как и неделю назад, не смогли выйти на поле два лучших форварда Роберт Левандовски и Серж Гнабри, а после первого матча с ПСЖ в лазарет угодили защитник Никлас Зюле и полузащитник Леон Горецка.

ПСЖ рассчитывал на своих лидеров нападения Килиана Мбаппе и Неймара. Уже в дебюте матча удар Мбаппе пришелся в штангу. Ближе к концу тайма три прекрасные возможности имел Неймар. Сначала он не сумел выиграть дуэль у голкипера "Баварии", затем мяч после его коварного удара попал в перекладину, а вскоре штанга отразила выстрел бразильца.

Расплата за такое расточительство последовала со стороны "Баварии" на 40-й минуте. Бывший форвард ПСЖ Максим Шупо-Мотинг подкараулил отскок на линии вратарской и головой послал мяч в сетку ворот парижан.

Во втором тайме соперники осторожничали. Несмотря на усилия команд, счет так больше не изменился. ПСЖ за счет большего количества мячей, забитых в гостях, пробился в полуфинал Лиги чемпионов.

"Челси" впервые пробился в полуфинал с 2014 года

В параллельном матче английский "Челси" принимал в испанской Севилье португальский "Порту". Поединок недельной давности выиграл британский клуб со счетом 2:0, а в ответном матче португальцы забили гол на последних секундах - 1:0 (0:0). По сумме двух встреч в полуфинал вышел "Челси".

Команда Романа Абрамовича впервые с 2014 года пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником с танет победитель пары "Реал" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия).