13.04.2021, 00:55
"Зенит" пробился в четвертьфинал. Впереди битва с "Барселоной"
TASS
Баскетболисты петербургского "Зенита" выиграли перенесенный поединок регулярного чемпионат Евролиги у греческого "Панатинаикоса" и впервые в истории пробились в плей-офф - 112:83 (47:40).
"Зенит" одержал в регулярном чемпионате 20 побед и потерпел 14 поражений. С аналогичными показателями завершили первый этап турецкий "Фенербахче", испанский "Реал" и германская "Бавария", но по дополнительным показателям питерцы уступили соперникам и заняли 8-е место в турнирной таблице.
В четвертьфинале Евролиги "Зенит" сразится с победителем регулярного сезона испанской "Баhселоной". Серия проводится до трех побед. Первый матч состоится 20 апреля.
1/4 финала Евролиги
Барселона (1) - Зенит (8)
ЦСКА (2) - Фенербахче (7)
Анадолу Эфес (3) - Реал (6)
Бавария (4) - Милан (5)
Победители четвертьфинальных серий выйдут в "Финал четырех" Евролиги, который пройдет в конце мая в Германии.