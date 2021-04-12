"Зенит" пробился в четвертьфинал. Впереди битва с "Барселоной"

"Зенит" одержал в регулярном чемпионате 20 побед и потерпел 14 поражений. С аналогичными показателями завершили первый этап турецкий "Фенербахче", испанский "Реал" и германская "Бавария", но по дополнительным показателям питерцы уступили соперникам и заняли 8-е место в турнирной таблице.