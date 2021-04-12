Протесты в Таллинне: возбуждено десять дел о проступке, один человек оштрафован на 200 евро за оскорбление представителя власти

Руководитель кризисного штаба Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер говорит, что вчера был ряд случаев, когда полицейских провоцировали, оскорбляли и не подчинялись их призывам.

”Вчера было возбуждено два дела о проступках в отношении лиц, которые нарушили требования о проведении публичного мероприятия и делали призывы собраться. Кроме того, мы возбудили одно дело о проступке — один 41-летний мужчина на Площади Вабадузе оскорбил сотрудника Департамента здоровья", — рассказал Пыдер.

В ходе одного из инцидентов 58-летняя женщина ударила по объективу камеры, на которую снимал полицейский. В отношении женщины начато производство по статье "Нарушение общественного порядка".

Всех четверых доставили в отделение для разбирательства, после составления материалов их отпустили. Также в участок был доставлен мужчина, у которого были плакаты с оскорбляющим полицейских текстом. После допроса его тоже отпустили. Плакаты полиция изъяла на хранение.

За последние 12 дней полиция возбудила в общей сложности десять дел о проступке. "В одном случае был наложен штраф в размере 200 евро за оскорбление представителя власти, — сказал Пыдер.

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