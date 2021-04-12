Телефонные мошенники по-прежнему беспокоят жителей Эстонии

8 апреля 37-летней жительнице столичного района Ласнамяэ позвонили якобы от банка SEB. Человек, представившийся сотрудником банка, сообщил, что кто-то пытается украсть со счета женщины деньги. Мнимый сотрудник банка сообщил, что на карту надо добавить защитную программу, для чего пострадавшую попросили ввести PIN-коды. После это женщина обнаружила, что со счета пропало 600 евро. Женщина обратилась в полицию и было начато уголовное делопроизводство.

Похожий случай произошел и в Нарве. 9 апреля было начато уголовное делопроизводство по статье о компьютерном мошенничестве, в котором пострадала 52-летняя жительница Нарвы. Ей также позвонил неизвестный человек, представившийся работником банка, и сообщил о том, что кто-то пытается злоупотребить ее банковским счетом. Под предлогом восстановления безопасности счета, пострадавшую попросили ввести пароли Smart-ID, после это со счета пропало 1300 евро.

Руководитель службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас напоминает, что таким образом настоящие сотрудники местных банков клиентам не звонят.

"Мошенники могут позвонить под разными предлогами, например, рассказывают, что со счета уже сняты деньги, или кто-то сейчас пытается взломать счет. В последнем случае они даже не обманывают, ведь на самом деле, звонящий вам человек это и пытается сделать — заполучить ваши ПИН-коды, а этим и доступ к вашему счету и вашим деньгам. В некоторых случаях мошенники звонили, представляясь уже не сотрудниками "отдела безопасности", а "работником отдела по отмыванию денег". Что бы вам не говорил позвонивший вам незнакомец, помните, его цель — ввести человека в замешательство, напугать, а в состоянии стресса у потенциальной жертвы уже легче получить необходимые данные", — говорит полицейский.