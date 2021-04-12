ВИДЕО | В фитнес-клубе в Москве застрелили вора в законе, который входил в криминальный клан Деда Хасана

В управлении СК по Москве подтвердили факт убийства, но официально не назвали имени убитого, пишет Медуза. В ведомстве отметили, что ”неизвестный мужчина произвел в потерпевшего несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых последний скончался на месте происшествия”.

Стрелявший скрылся. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и о незаконном обороте оружия.

Момент убийства попал на видео. На кадрах видно, как мужчина стреляет в спину Гейдарову, занимающемуся на велотренажере, после чего подходит ближе, делает контрольный выстрел и убегает, взяв с собой красный рюкзак. Другие посетители фитнес-клуба в это время разбегаются.

47news показывает кадры с камеры в спортзале, где был убит вор в законе. Наёмный убийца подошёл к нему со спины, а затем сделал контрольный выстрел. Уходил стрелок без суеты.

Гейдаров начал свою преступную деятельность в Архангельской области в середине 1990-х годов. Позднее он вошел в криминальный клан вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). Усоян был убит в Москве в 2013 году.

Гейдаров в 2020 году был условно-досрочно освобожден из колонии, куда его отправили в 2016 году по обвинению в ограблении. По данным Baza, он стал первым вором в законе, вышедшим по УДО — издание отмечает, что спецслужбы могли готовить его на позицию ”смотрящего” за азербайджанскими криминальными структурами в России.

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