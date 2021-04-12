Японцы выступают за отмену летней Олимпиады в Токио

39,2% респондентов хотят полностью отменить Игры. 32,8% участников опроса проголосовали за ещё один перенос сроков Олимпиады. 24,5% опрошенных японцев выступают за проведение соревнований в планируемые сроки.

Из-за пандемии коронавируса летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, намечены на срок с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Игры сохранят приставку ”2020” в маркетинговых целях. 20 марта 2021 года стало известно, что иностранные зрители не будут допущены на Олимпийские и Паралимпийские в столице Японии, деньги за ранее купленные билеты будут возвращены.

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