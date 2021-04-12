Направлен на первое чтение законопроект, цель которого — обеспечить полный переход на цифровое уголовное производство(2)
Председатель правовой комиссии Яанус Карилайд сказал, что законопроект очень объемный и основательный. Одна из наиболее важных целей — полный переход на цифровое уголовное производство. ”На сегодняшний день у нас есть возможность записывать допросы, предоставлять документы, брать подписи и сохранять досье в цифровом формате. Это значит, что необходимо внести в закон поправки для того, чтобы все эти действия разрешались и поощрялись”, — сказал Карилайд. Он отметил, что сейчас понятие подписи в законе приводит к тому, что многие документы приходится распечатывать.
Согласно плану, законопроект изменит формулировки на более нейтральные с точки зрения технологий. Обязательство подписи будет заменено на более общую формулировку о предоставлении подписи. При возможности, будут упразднены ссылки на копии документов о производстве. Будут внесены изменения в протокол и в основные положения постановления. Будут упразднены термины, относящиеся к оформлению бумажных документов. Также будет введено общее правило, согласно которому досье будет сформировано в цифровом виде в системе электронного досье, а обмен информацией в рамках уголовного производства будет, в основном, происходить в цифровом формате.
Член комиссии Урве Тийдус отметила, что законопроект, который способствует полному переходу на цифровое уголовное производство, поможет также решить различные проблемы в досудебном производстве. ”Помимо прочего, суд получит право вместо взятия под стражу применять более легкие запреты, например, может обязать человека регулярно посещать полицию, быть доступным посредством телефона или проверять электронную почту и отвечать на полученные сообщения, — сказала Тийдус. — Согласно законопроекту, обязанность находиться дома с электронным браслетом можно применить в качестве самостоятельного надзорного предписания”.
Министр юстиции Марис Лаури сказала, что законопроект — это первая часть ревизии уголовного производства. Она отметила, что законопроект создаст основы для полностью цифрового обвинительного производства, но также в нем затрагивается и много других вопросов. Она указала, что будет расширен принцип целесообразности. Это означает, что в случае, если с момента сообщения о совершенном преступлении до истечения его срока давности осталось меньше чем шесть месяцев, то производство не будет начато, за исключением тех случаев, которые представляют общественный интерес или если имеются перспективы за этот срок наказать виновника.
В заседании приняли участие вице-канцлер по вопросам уголовной политики Маркус Кярнер, правовой советник отдела политики правопорядка и уголовной политики Министерства внутренних дел Марью Айбаст и бывший председатель правовой комиссии Вяйно Линде.
Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и, в связи с этим, в другие законы (ревизия уголовного производства) (367 SE), на первое чтение пленарному заседанию Рийгикогу, которое состоится 5 мая.
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