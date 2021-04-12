Новости Эстонии
12.04.2021, 20:07

Лидер прокремлевской группы антикоронавирусных протестов в тайной беседе: лже-Холокост был нужен для создания нового мирового порядка

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Herman Kelomees
Vikki Perijainen
Сергей Тыдыяков выступает на семинаре по Zoom
Сергей Тыдыяков выступает на семинаре по Zoom
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В митингах, которые с марта проходят на Тоомпеа и в других местах Таллинна, участвует Сергей Тыдыяков. Он входил в правление знаменитого ”Ночного дозора” до распада организации. Затем он попал в поле зрения как участник митингов EKRE против миграции. Delfi удалось стать участником предназначенного для узкого круга семинара в Zoom, на котором мужчина демонстрирует свой антисемитизм.

Фотокорреспонденты знают Сергея Тыдыякова уже 14 лет, с Бронзовой ночи 2007 года. Когда ”Ночной дозор” хотел в 2008 году отметить годовщину событий Бронзовой ночи, то о разрешении на проведение митинга ходатайствовал Тыдыяков. В разрешении было отказано, и мужчина подал в суд на тогдашнего начальника полиции Райво Кюйта. В 2010 году в эстонских СМИ писали о распаде ”Ночного дозора” — якобы ключевые фигуры Дмитрий Линтер и Максим Рева вели себя эгоистично.

Тем не менее в феврале 2012 года Сергей Тыдыяков стал членом правления НКО ”Ночной дозор”.

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