Гендиректор КаПо: Середенко арестовали за контакты со спецслужбами России — это уголовное расследование

Как сообщил Арнольд Синисалу в интервью ERR, в поле зрения КаПо Середенко попал еще в 2013 году, после ряда публикаций, отвергающих факт оккупации Эстонии.

"Следствие сейчас ведется. Я не могу много комментировать. Могу только сказать, что первый раз мы писали о его деятельности в 2013 году. Он занимался вопросами истории и сказал, что теория оккупации только для внутреннего пользования, и никто это всерьез не воспринимает", — сказал Синисалу.

"Мы арестовали его за то, что у него есть контакты со спецслужбами России. Если человек говорит просто, что ему что-то нравится — это одно дело, но если он занимается своей деятельностью благодаря чужим спецслужбам, то это уже уголовное расследование", — добавил гендиректор КаПо.

Как писал RusDelfi, 30 марта стало известно об аресте Сергея Середенко. Сам арест произошел в самом начале месяца. Соратники по Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) называют его правозащитником, в последнее время он работал дворником.

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