Новости Эстонии
12.04.2021, 17:18

Комиссия по социальным делам: люди, имеющие обязанность по уходу, получат дополнительную защиту для выхода на работу

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Eakate kodu Benita, Benita Kodu AS,Päevategevuste koordinaator Terje Mägi.
Eakate kodu Benita, Benita Kodu AS,Päevategevuste koordinaator Terje Mägi.
Foto: Sven Arbet
Комиссия Рийгикогу по социальным делам решила направить на первое чтение законопроект, который среди прочего рассматривает возможности запроса более гибких условий труда и регистрацию несовершеннолетних в трудовом регистре.

Проект закона о внесении изменений в Закон о трудовом договоре и, в связи с этим, в другие законы (361 SE) перенимает директиву Европейского союза. В связи с этим работники и чиновники, имеющие обязанность по уходу, получат право просить о более гибких условиях труда или службы, например, о неполной рабочей занятости, гибком графике работы или удаленной работе.

Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка уточнила, что это касается людей, воспитывающих по меньшей мере одного ребенка в возрасте до восьми лет или ухаживающих за лицом, нуждающимся в серьезном уходе или в постоянной помощи ввиду серьезных проблем со здоровьем.

”Предоставление этого права — весьма важное изменение. Как мы знаем, далеко не все трудовые отношения — простые и основанные на взаимопонимании. Люди, уже находящиеся в уязвимом положении, боятся просить об удобных условиях труда, опасаясь, что так они потеряют единственный источник дохода”, — сказала Котка.

Она отметила, что работодатель не обязан предоставлять такие условия. ”Но в случае, если работодатель не может пойти навстречу работнику, вместо простого ”нет” он в дальнейшем будет обязан обосновать отказ в форме, позволяющей письменное воспроизведение. И сделать это он должен будет в течение 14 календарных дней с момента получения ходатайства”, — пояснила Котка.

По мнению заместителя председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт, важно, что при принятии на работу несовершеннолетнего в возрасте 13–14 лет будет упразднен срок ожидания в десять рабочих дней с момента регистрации в трудовом регистре. Данная обязанность продолжит действовать только при принятии на работу несовершеннолетних в возрасте 7–12 лет. ”Эта поправка сократит рабочую нагрузку, связанную с принятием 13–14-летних на работу, как на работодателей, так и на Трудовую инспекцию. Она также позволит подросткам быстрее приступить к работе. Помимо этого, поправка должна помочь в создании более гибких возможностей труда и обеспечить при этом эффективную защиту несовершеннолетних в трудовых отношениях”, — сказала Кютт.

Помимо прочего, директива дает дополнительную защиту работникам и чиновникам, имеющим обязанность по уходу или воспитывающим ребенка, при расторжении трудового договора или отстранении от службы. Также на них распространится защита, связанная с бременем доказывания обратного в спорах о расторжении трудового договора или отстранении от службы. Действующий Закон о трудовом договоре предусматривает, что обязанность доказывания обратного действует только для беременных, родителей детей в возрасте до трех лет и представителей работников. Законопроект внесет изменения, которые позволят расширить соответствующую защиту на работников, имеющих обязанность по уходу, и родителей детей в возрасте до восьми лет.

Первое чтение проекта пройдет 21 апреля.

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