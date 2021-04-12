Комиссия по социальным делам: люди, имеющие обязанность по уходу, получат дополнительную защиту для выхода на работу

Проект закона о внесении изменений в Закон о трудовом договоре и, в связи с этим, в другие законы (361 SE) перенимает директиву Европейского союза. В связи с этим работники и чиновники, имеющие обязанность по уходу, получат право просить о более гибких условиях труда или службы, например, о неполной рабочей занятости, гибком графике работы или удаленной работе.

Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка уточнила, что это касается людей, воспитывающих по меньшей мере одного ребенка в возрасте до восьми лет или ухаживающих за лицом, нуждающимся в серьезном уходе или в постоянной помощи ввиду серьезных проблем со здоровьем.

”Предоставление этого права — весьма важное изменение. Как мы знаем, далеко не все трудовые отношения — простые и основанные на взаимопонимании. Люди, уже находящиеся в уязвимом положении, боятся просить об удобных условиях труда, опасаясь, что так они потеряют единственный источник дохода”, — сказала Котка.

Она отметила, что работодатель не обязан предоставлять такие условия. ”Но в случае, если работодатель не может пойти навстречу работнику, вместо простого ”нет” он в дальнейшем будет обязан обосновать отказ в форме, позволяющей письменное воспроизведение. И сделать это он должен будет в течение 14 календарных дней с момента получения ходатайства”, — пояснила Котка.