Пострадавший в ДТП на квадроцикле шестилетний мальчик до сих пор в больнице

Согласно информации, травмы ребенка все же не опасны для жизни.

По первоначальным данным, двигавшийся по гравийной дороге квадроцикл выехал c дороги и врезался в дерево. Повреждения, полученные водителем, были настолько тяжелый, что мужчина скончался на месте происшествия. Скорая помощь доставила пострадавшего ребенка в больницу.

Все обстоятельства этого ДТП выяснит уголовное делопроизводство.

В 2020 в ДТП с участием квадроциклов погибло трое человек и пострадало 14 человек.

19 сентября в 11:38 Центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП в деревне Ойдрема в Пярнумаа, где перевернулся 36-летний мужчина на квадроцикле. В больницу доставили водителя квадроцикла, старейшину волости Ляэнеранна Микка Пиккметса, и его 4-летнего сына. Пиккметс позже скончался в больнице