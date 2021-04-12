Проект закона о дополнительном бюджете на 2021 год направлен на окончательное голосование
Председатель финансовой комиссии Эрки Сависаар сказал, что к третьему чтению фракции представили те же поправки, что и ко второму. Предложения вновь не были поддержаны. Сависаар отметил, что темы, которые затрагивают поправки, — важны, но они напрямую не связаны с целями, установленными в дополнительном бюджете.
Он добавил, что рассмотреть их и принять соответствующие решения следует в ходе обсуждения государственного бюджета на следующий год и стратегии государственного бюджета.
”Финансовая комиссия внесла два предложения в связи с дополнительным бюджетом. Попечительским учреждениям будут выделены средства на покрытие расходов на дополнительную рабочую силу в связи с заболеваемостью COVID-19. Бюджетные средства, предназначенные для смягчения кризиса в секторе рыболовства, останутся в резерве”, — сказал Сависаар. Он пояснил, что средства из дополнительного бюджета планируется выделить попечительским учреждениям, у которых в 2021 году возникли дополнительные расходы на рабочую силу ввиду заболевания COVID-19, и эти расходы до этого не были профинансированы из средств резерва Правительства Республики. Средства, предназначенные для смягчения кризиса в секторе рыболовства, останутся в резерве, так как рыбу можно реализовать в Эстонии на рыночных условиях и отрасль не нуждается в дополнительных пособиях.
”Во время производства по законопроекту финансовая комиссия исходила из цели выделить за счет дополнительного бюджета нужные средства, чтобы смягчить ущерб, который понесли жители, предприятия, общество и система здравоохранения Эстонии из-за введенных ограничений и распространения вируса”, — подчеркнул Сависаар.
По словам заместителя председателя финансовой комиссии Айвара Кокка, в условиях вызванного коронавирусом кризиса важно не только сохранить здоровье населения, но и восстановить экономику при помощи различных мер. Это помогло бы предотвратить возможный ущерб нашей предпринимательской среде. По этой причине средства на восстановление экономики необходимо выделять без промедлений. ”Мне жаль, что наши предложения не были поддержаны в ходе производства по проекту дополнительного государственного бюджета”, — сказал Кокк.
Пакет мер включает в себя средства для выплат пособий по зарплате в тех отраслях экономики, которые столкнулись с сокращением объемов работы из-за ограничений; средства для продолжения выплат по больничному начиная со второго дня; дополнительные средства для поддержания психического здоровья, социального обеспечения и реабилитации; дополнительные средства на лекарства, вакцинацию, кризисное управление, а также меры помощи сектору туризма, организации культуры и творческим людям.
Также, 117 миллионов евро из средств дополнительного бюджета будут направлены на выплату компенсаций лицам, приостановившим выплаты во вторую ступень пенсионного страхования. Эти расходы не были учтены в государственном бюджете на 2021 год.
Согласно инициированному правительством проекту закона о дополнительном государственном бюджете на 2021 год (357 SE), объем дополнительного государственного бюджета составит 641 миллион евро.