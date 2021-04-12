Проект закона о дополнительном бюджете на 2021 год направлен на окончательное голосование

Председатель финансовой комиссии Эрки Сависаар сказал, что к третьему чтению фракции представили те же поправки, что и ко второму. Предложения вновь не были поддержаны. Сависаар отметил, что темы, которые затрагивают поправки, — важны, но они напрямую не связаны с целями, установленными в дополнительном бюджете.

Он добавил, что рассмотреть их и принять соответствующие решения следует в ходе обсуждения государственного бюджета на следующий год и стратегии государственного бюджета.

”Финансовая комиссия внесла два предложения в связи с дополнительным бюджетом. Попечительским учреждениям будут выделены средства на покрытие расходов на дополнительную рабочую силу в связи с заболеваемостью COVID-19. Бюджетные средства, предназначенные для смягчения кризиса в секторе рыболовства, останутся в резерве”, — сказал Сависаар. Он пояснил, что средства из дополнительного бюджета планируется выделить попечительским учреждениям, у которых в 2021 году возникли дополнительные расходы на рабочую силу ввиду заболевания COVID-19, и эти расходы до этого не были профинансированы из средств резерва Правительства Республики. Средства, предназначенные для смягчения кризиса в секторе рыболовства, останутся в резерве, так как рыбу можно реализовать в Эстонии на рыночных условиях и отрасль не нуждается в дополнительных пособиях.

”Во время производства по законопроекту финансовая комиссия исходила из цели выделить за счет дополнительного бюджета нужные средства, чтобы смягчить ущерб, который понесли жители, предприятия, общество и система здравоохранения Эстонии из-за введенных ограничений и распространения вируса”, — подчеркнул Сависаар.