В воздухе пахнет войной: мнение историка о ситуации на Донбассе

В 1962 году (Карибский кризис) я был еще несмышленым мальчишкой, но помню то напряжение, что веяло в московских дворах. Воздух как будто был подкрашен чем-то таким, чего следовало бояться. Через несколько дней он разрядился. Снова стал добрым и ясным. — Это Хрущев с Кеннеди договорились; оба они — участники войны и знали, что это такое.

Неужели на этот раз не избежать? И те ненависть, самоуверенность, бесшабашность, что уже много лет льются с экранов ТВ, конвертируются в бомбометание, снарядостреляние, массовые кровь и смерть?

Кстати, а ”хотят ли русские войны?”

Если допустят, то — хотят. Даже если и побаиваются. Но Крым и Донбасс показали: ”можно”! И никакие пиндосы и гейропейцы ничего нам не сделают. Не сунутся помогать этим ”жидобандеровцам”.

Не знаю. Ведь если ”сунутся”, то — мировая …? Да нет, как-нибудь обойдется. Все-таки люди там и здесь не сумасшедшие. И не совсем же угас инстинкт самосохранения.

Однако и предвоенная истерия, и страх войны — сами по себе важный и необходимый инструментарий в руках власти. Мобилизовать общество, сплотить общество, запугать общество, отвлечь общество от повседневных проблем. В случае же военного успеха — слава и преданность народа. Да и про дворец подзабудут. Можно будет сказать: это была новая Брестская крепость, о стены которой разбились вероломные планы агрессоров.

И окончательно заткнуть рты тем немногим, кто еще осмеливается протестовать. Решительно расправиться с ”пятой колонной”, ”иностранными агентами”, выжечь потенциальную измену в министерствах, ведомствах, комитетах, губерниях, краях и республиках. И это уже делается (у меня есть примеры).