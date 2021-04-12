”Никому нельзя доверять”: сколько людей на самом деле погибло от коронавируса в России и почему скрывают эти данные

Тела были повсюду, около десятка из них лежали в чёрных мешках на носилках. Буквально ворвавшись в больничный морг, она направилась прямиком в прозекторскую, умоляюще глядя на охранника в чёрной куртке: ”Могу я поговорить с врачом, который делал вскрытие моему папе?”

Отца Ольги Кагарлицкой госпитализировали в коронавирусное отделение за несколько недель до этого. Теперь его не стало, причина смерти: ”вирусная пневмония неуточнённая”. Ольга хотела узнать правду, снять происходящее на свой смартфон. Но охранник с совершеннейшим безразличием её прогнал.

Согласно предоставленной правительством статистике, в прошлом году в России были зарегистрированы тысячи подобных случаев. В 2020 году во время пандемии коронавируса умерло как минимум на 300 000 человек больше, чем отражено в данных самого цитируемого официального статистического агентства России.