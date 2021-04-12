Таллинн отправит рожденным в этом году детям свидетельства о рождении вместе с подарком

”Традиционно мы вручали именные свидетельства и подарок от города в торжественной атмосфере в Ратуше, но учитывая действующие в стране ограничения, организовать праздник не представляется возможным, — пояснила вице-мэр Бетина Бешкина. — Но мы все же хотели бы поздравить всех молодых родителей и поприветствовать маленьких жителей Таллинна, ведь столь значимое событие как рождение ребенка нужно отмечать и ценить даже в сложное время. Рада признать, что родители приятно удивлены и благодарны за предложенную возможность”.

Для того, чтобы ограничить прямые контакты, Таллиннский загс по предварительной договоренности с родителями рожденных в начале года малышей доставит им на дом именное свидетельство о рождении ребенка и подарок от города — чашку и тарелочку, расписанные художницей Хелиной Тильк. На посуде изображен знак китайского гороскопа, в год которого родился ребенок.

Поначалу подарки от города будут доставлены на дом до 23 апреля. Их получат родители 511 новорожденных. При желании на дому будут выданы и свидетельства о рождении.

По завершении действия ограничений Таллинн планирует продолжить 19-летнюю традицию вручать родителям (если они выразили такое пожелание) новых горожан именные свидетельства на торжественной церемонии в Ратуше.