Наступит ли в Эстонии высокая инфляция? Отвечает эксперт(16)
Спустя более года мы снова можем говорить об инфляции в Эстонии — в марте индекс потребительских цен вырос на 1,1%. Это по-прежнему скромный, но все же это наиболее значительный рост с февраля 2020 года. Экономика Эстонии вышла из затянувшейся фазы дефляции, то есть падения индекса потребительских цен, только в начале этого года. Потребительские цены выросли лишь на 0,2% в январе и на 0,6% в феврале. Несколько более высокая инфляция в марте была вызвана в основном ценами на энергоносители, которые увеличили расходы на жилье и транспорт.
Причиной роста цен является низкая сравнительная база. Год назад, в начале коронакризиса, цены на сырую нефть и электроэнергию упали до рекордно низкого уровня. Однако о более масштабном росте цен сегодня говорить рано. Цены на многие важные товары и услуги растут очень медленными темпами, и отрасли, затронутые ограничениями, были вынуждены даже снизить цены. Цены на очень важные продукты питания в потребительской корзине в марте выросли всего на 0,5%, а одежда и обувь за год подешевели на целых 2,7%.
Однако в ближайшие месяцы рост цен ускорится. Индекс потребительских цен в Эстонии во многом зависит от цен на энергоносители, которые год назад находились в свободном падении. Видимо, многие до сих пор помнят странную ситуацию, когда цена барреля нефти WTI на какое-то время стала отрицательной, т.е. нужно было еще приплатить, чтобы сбыть нефть. Поскольку самая низкая точка пришлась на апрель прошлого года, а сегодня нефть продается по цене около 60 долларов, в годовом сравнении это вносит весомый вклад в рост индекса потребительских цен. С мая уменьшается влияние прошлогоднего снижения акцизов, за счет чего темп инфляции кажется долее высоким.
Росту цен может также способствовать долгожданное ослабление ограничений и восстановление экономики в начале лета. Нынешнее потребительское поведение и расходы людей зависят от текущей ситуации. Найдутся те, кто готов был бы потратить намного больше денег на поездки, походы в театр и кино или ресторан. Если открытие и восстановление экономики будут идти быстро, отрасли, которые до сих пор страдают из-за ограничений, могут оказаться не в состоянии достаточно быстро удовлетворить новый спрос. Это, в свою очередь, даст возможность вносить коррективы в прейскурант.
Потенциала для роста расходов достаточно
Глядя на изменения на банковских счетах людей за последний год, можно предположить, что грядущие масштабы потребления, очевидно, выйдут за рамки одной лишней чашечки кофе. По состоянию на февраль на банковских счетах физических лиц-резидентов накопилось 9,6 млрд евро, что на 16% больше, чем год назад. Депозиты частных лиц быстро росли и до кризиса, но в то время темп роста составлял 8-9%. Другими словами, хотя за год банковские счета ”подросли” в общей сложности на 1,35 миллиарда евро, около половины из них — это дополнительные сбережения, возникшие именно благодаря кризису. Будет интересно посмотреть, куда именно пойдут эти деньги. К сожалению, конечно, существует вероятность того, что большая часть этой суммы будет израсходована не здесь, а за рубежом. Ведь самые крупные расходы, отложенные из-за кризиса, — это расходы на путешествия. С другой стороны, можно, конечно, надеяться, что если ситуация с распространением вируса улучшится достаточно, чтобы эстонцы отправились отдыхать за границу, то и в Эстонию вернутся иностранные туристы.
Угроза инфляции в Америке
В международных СМИ тема инфляции сегодня очень актуальна. Прежде всего, по ту сторону Атлантики, где ее подпитывает пакет стимулирования новой администрации США на сумму 1,9 триллиона долларов. Его размер вызвал опасения, что чрезмерное субсидирование может, наоборот, ”перегреть” экономику. Недавний опрос профессиональных управляющих фондами, проведенный Bank of America, вторым по величине коммерческим банком США, показал, что инфляция теперь считается еще более серьезной проблемой, чем коронавирус. В Соединенных Штатах страх перед инфляцией имеет сильную историческую основу: в 1970-х инфляция зачастую превышала номинальный рост ВВП, уничтожая стоимость сбережений населения. В то же время 50 лет спустя мир и власть центральных банков совершенно изменились, и, по мнению Федеральной резервной системы США, риск чрезмерной инфляции не превышает риск того, что инфляция не достигнет желаемого уровня. Даже если фискальный стимул на какое-то время ускорит рост цен, вскоре он вернется в нормальный диапазон.
Еще более сомнительной представляется возможность чрезмерной инфляции в Европе. Хотя в марте инфляция в зоне евро также была самой высокой за последние годы, она ограничилась 1,3%. При этом причиной более быстрого роста цен были, скорее, временные факторы. Исключая изменения в волатильных ценах на продукты питания и топливо, базовая инфляция ограничилась бы 0,9%. Кроме того, на потребительские цены повлияли разовые события, такие как прекращение временного снижения НДС и пересчет индекса потребительских цен в Германии, в результате чего товары приобрели больший вес, чем услуги. Достижение быстрой инфляции в Европе также кажется маловероятным в долгосрочной перспективе. По сравнению с США европейские пакеты стимулирования были в разы скромнее, а прямая финансовая поддержка — еще более скудной. Если отмена ограничений на некоторое время будет оказывать стимулирующее действие на экономику и инфляцию, то в долгосрочной перспективе, вероятно, нужно будет опасаться, скорее, возврата к затишью.