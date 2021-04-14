Наступит ли в Эстонии высокая инфляция? Отвечает эксперт

Спустя более года мы снова можем говорить об инфляции в Эстонии — в марте индекс потребительских цен вырос на 1,1%. Это по-прежнему скромный, но все же это наиболее значительный рост с февраля 2020 года. Экономика Эстонии вышла из затянувшейся фазы дефляции, то есть падения индекса потребительских цен, только в начале этого года. Потребительские цены выросли лишь на 0,2% в январе и на 0,6% в феврале. Несколько более высокая инфляция в марте была вызвана в основном ценами на энергоносители, которые увеличили расходы на жилье и транспорт.

Причиной роста цен является низкая сравнительная база. Год назад, в начале коронакризиса, цены на сырую нефть и электроэнергию упали до рекордно низкого уровня. Однако о более масштабном росте цен сегодня говорить рано. Цены на многие важные товары и услуги растут очень медленными темпами, и отрасли, затронутые ограничениями, были вынуждены даже снизить цены. Цены на очень важные продукты питания в потребительской корзине в марте выросли всего на 0,5%, а одежда и обувь за год подешевели на целых 2,7%.

Однако в ближайшие месяцы рост цен ускорится. Индекс потребительских цен в Эстонии во многом зависит от цен на энергоносители, которые год назад находились в свободном падении. Видимо, многие до сих пор помнят странную ситуацию, когда цена барреля нефти WTI на какое-то время стала отрицательной, т.е. нужно было еще приплатить, чтобы сбыть нефть. Поскольку самая низкая точка пришлась на апрель прошлого года, а сегодня нефть продается по цене около 60 долларов, в годовом сравнении это вносит весомый вклад в рост индекса потребительских цен. С мая уменьшается влияние прошлогоднего снижения акцизов, за счет чего темп инфляции кажется долее высоким.