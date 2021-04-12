Страны Балтии впервые отключили импорт электроэнергии из России. Цены могут повыситься

Коммерческие поставки электроэнергии между Центральной Россией и Латвией в течение 8 и 11 апреля были прекращены, сообщили источники ”Ъ”. Как раз в эти дни проходили испытания по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой для проверки энергосистем перед полным выходом балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Энергокольцо БРЭЛЛ соединяет энергосистемы пяти стран со времен СССР, что позволяет вести между ними перетоки электроэнергии. Балтийские страны хотят выйти из БРЭЛЛ к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией. Экспорт из РФ в энергодефицитный регион прекратится, а Калининградская область будет изолирована.

”У решения стран Балтии выйти из БРЭЛЛ, очевидно, вполне политический подтекст”,— полагает Владимир Скляр из ”ВТБ Капитала”. Уровни цен в рамках единой энергосистемы РФ существенно ниже европейских по многим причинам, добавляет он. Поэтому, считает эксперт, вполне разумно ожидать общего повышения уровня цен на электроэнергию в странах Балтии после выхода из БРЭЛЛ.