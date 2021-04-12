ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Эксперты рассказывают о вакцинации от COVID-19 в Эстонии

На инфочасе выступят и ответят на вопросы Наталья Первякова из Эстонского генного фонда Тартуского университета, руководитель бюро по надзору за безопасностью лекарственного департамента Майа Уускюла, член Союза семейных врачей Эстонии, семейный врач д-р Алина Тереп, главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас, главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и противодействия эпидемиям Ирина Филиппова, вице-канцлер сферы здоровья Министерства социальных дел Марис Йессе, а также министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Модератор инфочаса журналист и телеведущий Андрей Титов.

У слушателей будет возможность во время инфочаса задавать экспертам вопросы через интернет-среду worksup: www.worksup.com, ключевое слово: „vaktsineeri“. Cреда будет доступна для вопросов в начале инфочаса. Также вопросы можно будет задать по телефону: 54 690 666. На инфочасе будет синхронный перевод как на русский язык жестов, так и на эстонский язык. Инфочас будут транслировать телеканал ETV+ и новостные порталы на русском языке rus.delfi.ee, rus.postimees.ee, rus.err.ee, prospekt.ee.

Цели вакцинации от COVID-19: защитить группы риска, в случае заражения которых болезнь COVID-19 может протекать в более тяжелой форме; а также предотвращать и снижать случаи заболевания и смерти от COVID-19; снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также гарантия нормального функционирования жизни общества.