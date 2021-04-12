12.04.2021, 13:21
Полиции сообщили о стрельбе на стадионе в Тарту. Разыскиваются свидетели(3)
Foto: Madis Veltman
В ночь на воскресенье в центр тревоги поступила информация, что на стадионе Тамме в Тарту были слышны хлопки, похожие на выстрелы.
Прибывшие на место полицейские осмотрели стадион и окрестности, но никого не нашли. Также ничто не указывало на то, что кто-то мог пострадать.
В последующие дни также не поступало информации о возможных пострадавших.
Точные обстоятельства выясняются.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить об этом по номеру 112.
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