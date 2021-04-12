Полиции сообщили о стрельбе на стадионе в Тарту. Разыскиваются свидетели

Прибывшие на место полицейские осмотрели стадион и окрестности, но никого не нашли. Также ничто не указывало на то, что кто-то мог пострадать.

В последующие дни также не поступало информации о возможных пострадавших.

Точные обстоятельства выясняются.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить об этом по номеру 112.

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