Вся правда о зубных щетках

К сожалению, при выборе зубной щетки люди, зачастую, не думают о ее функциональности, а выбирают по цене или внешнему виду. «Это несколько неверный подход, потому что полноценная гигиена полости рта очень зависит от правильно выбранной зубной щетки», говорит гигиенист.

Почему зубная щетка быстро становится растрепанной?

Причин, почему зубная щетка быстро становится растрепанной и начинает топорщиться, как правило, две: плохое качество щетки и слишком сильный нажим при использовании. «При чистке зубов кончики щетинок ходят по зубной эмали и проникают между зубов. Если слишком сильно нажимать на щетку, то щетинки расходятся и в конце концов остаются в таком положении», поясняет гигиенист. «Такая чистка с сильным нажимом не только бесполезна и не помогает избавиться от зубного налета, но и опасна, так как таким образом можно нанести вред зубной эмали и деснам».

Новую зубную щетку рекомендуется покупать через каждые три месяца, потому что она изнашивается, щетинки меняют свою форму, и такой щеткой уже нельзя хорошо почистить зубы. Обязательно нужно поменять зубную щетку, если ее щетинки уже смотрят в разные стороны. «Кроме того, на деформированной зубной щетке начинают скапливаться бактерии, которые быстро размножаются. Это также является существенной причиной того, почему нужно менять щетку», добавляет гигиенист.

На некоторых щетках есть специальные синие индикаторные щетинки – когда они станут белыми, пришел срок поменять щетку. Каждые три месяца нужно менять и насадку на электрической зубной щетке.

Надо ли менять зубную щетку после того, как вы переболели простудой или другим вирусным заболеванием? Да! Благодаря микроорганизмам, живущим на зубной щетке, можно еще раз заболеть той же болезнью. Также, при помощи такой щетки, легко заразить членов семьи, потому что обычно все щетки хранятся вместе в одном стакане.

Несколько слов о зубной пасте

Не менее сложно найти самую подходящую зубную пасту. Гигиенист Татьяна Голяндин советует учитывать различные нюансы, такие как питание, образ жизни, вредные привычки (напр., курение), состояние эмали зубов и склонность к образованию зубного камня. «При выборе зубной пасты исходите из тех задач, которые надо решить. Например, при обширном кариесе стоит использовать пасту с высоким содержанием фтора или кальция, при кровоточивости десен и пародонтите подходят пасты, содержащие противовоспалительные компоненты, а если зубы слишком чувствительные, то и для таких зубов найдется паста, которая устранит эту проблему», говорит гигиенист.

Самыми распространенными являются пасты, содержащие фтор. Исследования показывают, что пасты с фтором помогают реминерализации зубной эмали, благодаря чему увеличивается сопротивляемость зубов кислотной атаке – фтор укрепляет зубы, помогает избежать возникновения кариеса и тормозит скорость обмена веществ микробов.

Рекомендуется не увлекаться отбеливающими зубными пастами: «большинство таких паст содержит абразивные вещества, которые могут разрушить зубную эмаль и сделать зубы чувствительными. Их отбеливающий эффект не очень большой, и такую пасту нельзя использовать долго». Голяндин добавляет, что самое разумное – это проконсультироваться по поводу зубной пасты у своего гигиениста, который знает, каково состояние ваших зубов и, исходя из этого, может дать рекомендации.

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