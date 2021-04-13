Ультиматум как инструмент российско-советской дипломатии

В пятницу, 9 апреля, министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс позвонила своему российскому коллеге Сергею Лаврову, чтобы познакомиться и обменяться мнениями по текущим вопросам двухсторонних отношений. Кстати, последний раз подобного рода общение между министрами иностранных дел Эстонии и России случилось в 2015 г.

Согласно официальному сообщению эстонской стороны, Таллинн и Москва признали необходимость продолжать консультации для ратификации пограничного договора между Эстонией и Россией. Также госпожа Лийметс акцентировала внимание на необходимости сотрудничества по вопросам климата, железнодорожных перевозок, борьбе с организованной преступностью и выразила серьезную озабоченность по поводу военной эскалации на Украине и вокруг нее. Эстонский министр призвала Россию выполнять свои международные обязательства и решать спорные вопросы мирным способом.

Вероятно, именно упоминание факта военной агрессии России против Украины стало триггером для информационного выпада Смоленской площади (где находится здание министерства иностранных дел России в Москве) против площади Исландии (где находится эстонское внешнеполитическое ведомство в Таллинне).