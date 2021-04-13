Стоит ли уже менять зимнюю резину на летнюю? Все зависит от температуры воздуха
Средняя температура воздуха должна стабильно сохраняться на уровне +7 градусов и выше
По словам Рандорга, замена шин не имеет определенной даты – точно определить конкретный день невозможно. Однако заняться заменой шин можно с чистым сердцем тогда, когда дневная температура будет стабильно оставаться в пределах 7 градусов тепла. В этом году такое время еще не наступило, и водителям, которые регулярно ездят по шоссе, есть смысл подождать с заменой резины.
”Еще на прошлой неделе передвигаться по шоссе на летних шинах было достаточно опасно, так как в целом ряде областей Эстонии по утрам иногда можно было наблюдать гололедицу. В то же время для жителей спальных районов Таллинна, которые ездят из Ласнамяэ или Мустамяэ на работу в центр города и обратно, наступило самое подходящее время поменять резину”, – рассказал Рандорг.
Летние шины являются обязательными с 1 мая
Кроме погоды время замены шин в Эстонии устанавливается законами. На дорогах Эстонии использовать зимнюю резину разрешено с 15 октября до 31 марта, и в случае более зимних дорожных условий — до 30 апреля. Ездить на летней резине разрешено с 1 марта до 1 декабря, а обязательными летние шины являются с 1 мая до 15 октября. На ламельных шинах можно ездить круглый год.
По словам Рандорга, зимние и летние шины, а также предназначенные для их использования временные рамки предусмотрены по очень конкретной причине. ”Если человек слишком долго ездит на зимних шинах, шины будут изнашиваться, образно говоря, как ластик, которым что-то стирают на твердой поверхности, и следующей зимой на снегу они уже не будут столь эффективными и безопасными. По сравнению с летними шинами, в шипованных и ламельных шинах используется более мягкая смесь резины, благодаря чему они значительно лучше удерживают машину на дороге в зимних условиях”, — объяснил он.
Рандорг добавил, что в Эстонии на ламельной резине ездят очень многие водители — они устанавливают ламель, и затем постоянно ездят на ней до замены на новую в следующем году. ”Опыт ремонтников Møller говорит о том, что такие транспортные средства имеют больший пробег или их возраст превышает пять лет, и, очевидно, водитель планирует вскоре поменять такую машину на новую. Я же посоветовал бы использовать на машине летние шины летом и зимние зимой, так как каждый тип резины обладает собственной определенной функцией, и правильное использование благоприятно влияет на состояние как самих шин, так и машины”, — сказал Рандорг.
В случае несоблюдения рекомендаций изготовителя автомобиля водитель не сможет рассчитывать на выполнение работ по гарантии
Выбирать для машины летнюю и зимнюю резину необходимо исходя из инструкций соответствующего изготовителя машины. Езда на шинах, которые являются слишком широкими, высокими или обладающими слишком большим диаметром, может обусловить более быстрый износ определенных узлов транспортного средства, таких как подшипники колес, полуоси и подшипники коробки передач. ”Это то же самое, что, например, надеть на брюки слишком широкий ремень, при том, что шлевки брюк более узкие. Действительно, на широкой резине на шоссе машина будет держаться более устойчиво, однако на неровных городских дорогах, изобилующих выбоинами и колеями, на широких шинах ездить будет очень неудобно — машина начнет ”плавать”, то есть искать направление езды”, — описал Рандорг.
Автовладелец, который не соблюдает инструкции изготовителя машины, должен понимать, что в таком случае он берет всю ответственность на себя. Соответственно, если при возникновении проблем он обратится в представительство, необходимые работы могут не попасть под гарантию, так как именно неправильные шины и диски стали причиной более быстрого износа или разрушения подшипников колес. На новых электромобилях Volkswagen заводом-изготовителем устанавливаются шины, специально изготовленные для этих машин. Эти шины обозначены маркировкой +. Однако если клиент решит установить шины без этой маркировки, то дистанция, которую машина должна пройти после зарядки, может уменьшиться, а сами шины быстрее износиться.
Срок службы шин зависит от целого ряда факторов, прежде всего, от стиля езды, дорожных условий и пробега. ”Точно предсказать срок износа шин очень сложно, однако в целом для машины с годовым пробегом 35 000 км покупать новые шины нужно через каждые два года, хотя это правило не является железным. Тем не менее, резина, на которой проездили четыре-пять лет, однозначно уже является старой, и поэтому, проездив на ней еще один сезон, следует покупать новую, — рассказал Рандорг. — Как и все вокруг нас, шины также стареют, в том числе и, если они лежат без движения. Даже если резина просто хранится в подвале, ее состав будет постоянно разрушаться. Это можно сравнить со свежей булкой, которая через неделю уже не будет столь мягкой и пригодной для еды, даже если мы положим ее в полиэтиленовый пакет и в темный шкаф”, — добавил Рандорг.
Меняя шины, обязательно убедитесь, что давление в них соответствует рекомендациям завода-изготовителя
В случае более новых транспортных средств о слишком низком давлении воздуха в шинах предупредит индикатор на приборной панели. Весенняя замена резины — это идеальное время для проверки давления. Оптимальный уровень давления составляет 2,0-2,5 бара, однако в первую очередь следует исходить из рекомендаций изготовителя. Рекомендуемый уровень давления вы найдете на внутренней стороне двери со стороны водителя, или в находящемся в бардачке руководстве, или же на сайте изготовителя. Проверять давление в шинах рекомендуется минимум раз в месяц.
”Давление воздуха в шинах проверяется при передаче машины представительству для осмотра, или же при замене шин. Кроме того, водитель может сделать это самостоятельно на заправке. Проверять давление в шинах важно, так как слишком высокое или слишком низкое давление приводит к более быстрому износу резины. Сократится срок службы шин, увеличится расход топлива, и езда станет более опасной”, — отметил менеджер по обслуживанию Møller Auto Ülemiste.
Как зимнюю, так и летнюю резину нужно хранить в подходящем месте
Для хранения резины необходимо равномерно сухое и темное место. Как зимние, так и летние шины ни в коем случае нельзя класть на хранение в сарай или в какой-нибудь случайный контейнер, где температура и влажность будут постоянно сильно колебаться. ”В представительстве и в ”отелях для шин” обеспечены оптимальные условия для хранения. Шины не сваливают друг на друга — у каждой шины будет собственное отдельное место на полке. Кроме того, у помещения для хранения нет окон, и в нем обеспечивается равномерная температура. Все эти условия позволяют продлить срок службы шин, что в перспективе полностью окупится”, — добавил Рандорг.