Стоит ли уже менять зимнюю резину на летнюю? Все зависит от температуры воздуха

Рандорг добавил, что в Эстонии на ламельной резине ездят очень многие водители — они устанавливают ламель, и затем постоянно ездят на ней до замены на новую в следующем году. ”Опыт ремонтников Møller говорит о том, что такие транспортные средства имеют больший пробег или их возраст превышает пять лет, и, очевидно, водитель планирует вскоре поменять такую машину на новую. Я же посоветовал бы использовать на машине летние шины летом и зимние зимой, так как каждый тип резины обладает собственной определенной функцией, и правильное использование благоприятно влияет на состояние как самих шин, так и машины”, — сказал Рандорг.

По словам Рандорга, зимние и летние шины, а также предназначенные для их использования временные рамки предусмотрены по очень конкретной причине. ”Если человек слишком долго ездит на зимних шинах, шины будут изнашиваться, образно говоря, как ластик, которым что-то стирают на твердой поверхности, и следующей зимой на снегу они уже не будут столь эффективными и безопасными. По сравнению с летними шинами, в шипованных и ламельных шинах используется более мягкая смесь резины, благодаря чему они значительно лучше удерживают машину на дороге в зимних условиях”, — объяснил он.

Кроме погоды время замены шин в Эстонии устанавливается законами. На дорогах Эстонии использовать зимнюю резину разрешено с 15 октября до 31 марта, и в случае более зимних дорожных условий — до 30 апреля. Ездить на летней резине разрешено с 1 марта до 1 декабря, а обязательными летние шины являются с 1 мая до 15 октября. На ламельных шинах можно ездить круглый год.

”Еще на прошлой неделе передвигаться по шоссе на летних шинах было достаточно опасно, так как в целом ряде областей Эстонии по утрам иногда можно было наблюдать гололедицу. В то же время для жителей спальных районов Таллинна, которые ездят из Ласнамяэ или Мустамяэ на работу в центр города и обратно, наступило самое подходящее время поменять резину”, –⁠ рассказал Рандорг.

По словам Рандорга, замена шин не имеет определенной даты –⁠ точно определить конкретный день невозможно. Однако заняться заменой шин можно с чистым сердцем тогда, когда дневная температура будет стабильно оставаться в пределах 7 градусов тепла. В этом году такое время еще не наступило, и водителям, которые регулярно ездят по шоссе, есть смысл подождать с заменой резины.

В случае несоблюдения рекомендаций изготовителя автомобиля водитель не сможет рассчитывать на выполнение работ по гарантии

Выбирать для машины летнюю и зимнюю резину необходимо исходя из инструкций соответствующего изготовителя машины. Езда на шинах, которые являются слишком широкими, высокими или обладающими слишком большим диаметром, может обусловить более быстрый износ определенных узлов транспортного средства, таких как подшипники колес, полуоси и подшипники коробки передач. ”Это то же самое, что, например, надеть на брюки слишком широкий ремень, при том, что шлевки брюк более узкие. Действительно, на широкой резине на шоссе машина будет держаться более устойчиво, однако на неровных городских дорогах, изобилующих выбоинами и колеями, на широких шинах ездить будет очень неудобно — машина начнет ”плавать”, то есть искать направление езды”, — описал Рандорг.

Автовладелец, который не соблюдает инструкции изготовителя машины, должен понимать, что в таком случае он берет всю ответственность на себя. Соответственно, если при возникновении проблем он обратится в представительство, необходимые работы могут не попасть под гарантию, так как именно неправильные шины и диски стали причиной более быстрого износа или разрушения подшипников колес. На новых электромобилях Volkswagen заводом-изготовителем устанавливаются шины, специально изготовленные для этих машин. Эти шины обозначены маркировкой +. Однако если клиент решит установить шины без этой маркировки, то дистанция, которую машина должна пройти после зарядки, может уменьшиться, а сами шины быстрее износиться.