В "Тотальном диктанте" в Таллинне приняли участие более 1690 человек

В день диктанта на разных площадках Таллинна к акции было одновременно подключено 1690 устройств, с помощью которых участники ”Тотального диктанта” смогли послушать и написать текст диктанта, который зачитывали известные в нашей стране люди.

”Онлайн-платформа позволяла, что называется, заглянуть в гости к тем людям, кто дал такую возможность, оставив для этого свою камеру включенной. Было заметно, что во многих домах диктант писали двое и даже больше участников, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — А это значит, что фактически в мероприятии приняло участие гораздо больше любителей русского языка, чем показывают сухие цифры статистики”.

Согласно предоставленным организаторами цифрам, на проверку таллиннским филологам было прислано около 700 текстов. К сожалению, некоторые работы поступили на электронную почту значительно позже заявленных регламентом 15 минут по окончании диктанта, либо качество фотографии не позволяло прочитать текст целиком, и поэтому они не вошли в число тех 646 текстов, которые будут проверены филологами, причем каждая работа будет проверена дважды. Тем не менее, у всех участников будет возможность проверить правильность написания диктанта самостоятельно — как у тех, кто не успел вовремя прислать текст: 15 апреля на портале главных организаторов акции totaldict.ru будет проведена проверочная работа.