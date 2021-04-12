В "Тотальном диктанте" в Таллинне приняли участие более 1690 человек(1)
В день диктанта на разных площадках Таллинна к акции было одновременно подключено 1690 устройств, с помощью которых участники ”Тотального диктанта” смогли послушать и написать текст диктанта, который зачитывали известные в нашей стране люди.
”Онлайн-платформа позволяла, что называется, заглянуть в гости к тем людям, кто дал такую возможность, оставив для этого свою камеру включенной. Было заметно, что во многих домах диктант писали двое и даже больше участников, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — А это значит, что фактически в мероприятии приняло участие гораздо больше любителей русского языка, чем показывают сухие цифры статистики”.
Согласно предоставленным организаторами цифрам, на проверку таллиннским филологам было прислано около 700 текстов. К сожалению, некоторые работы поступили на электронную почту значительно позже заявленных регламентом 15 минут по окончании диктанта, либо качество фотографии не позволяло прочитать текст целиком, и поэтому они не вошли в число тех 646 текстов, которые будут проверены филологами, причем каждая работа будет проверена дважды. Тем не менее, у всех участников будет возможность проверить правильность написания диктанта самостоятельно — как у тех, кто не успел вовремя прислать текст: 15 апреля на портале главных организаторов акции totaldict.ru будет проведена проверочная работа.
Мэр также выразил благодарность всем, кто был причастен к организации ”Тотального диктанта” в Таллинне. ”Особенно значимо, что столько известных русских людей согласились в свой выходной день принять приглашение стать диктаторами на школьных и общегородских площадках. Но моя отдельная благодарность тем людям, кто посчитал нужным и важным написать диктант, пусть и в таком необычном формате — онлайн. Уверен, что уже в будущем году нам удастся преодолеть все сложности и, наконец, встретиться так, как мы привыкли, — в большой аудитории и вживую”, — отметил мэр Кылварт.
На двух городских онлайн-площадках с лимитированным доступом текст российского писателя Дмитрия Глуховского зачитали филолог Наталья Чуйкина и ”Человек года-2020” доктор Аркадий Попов. На закрытых школьных площадках, организованных для учеников и их родителей, текст диктовали известные таллиннские журналисты, представители спорта и шоу-бизнеса: фигуристка Елена Глебова и фехтовальщица Ирина Эмбрих, артисты кино и театра Эдуард Томан и Александр Окунев, режиссер Алёна Суржикова, топ-стилист Денис Коваленко и модельер Оксана Тандит, телеведущие Елена Соломина, Екатерина Плехова и Вадим Малышкин, радио- и телеведущий Илья Нартов, радиоведущий и шоумэн Виталий Вестеринен, тележурналисты Юлия Календа, Михаил Владиславлев, Илья Бань и репортер Марина Застрогина.
В связи с ограничениями, вызванными эпидемической ситуацией в стране, диктант проходил только в режиме онлайн. Две главные городские площадки были организованы на онлайн-платформе ZOOM, а в русских школах Таллинна школьники и их родные писали диктант на той интернет-платформе, которая лучше всего знакома им по дистанционному обучению.
Первый ”Тотальный диктант” провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд ”Тотальный диктант”, расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2020 году ”Тотальный диктант” написали свыше 270 тысяч участников из 109 стран.
Для многих жителей столицы ”Тотальный диктант”, который проходит здесь при поддержке Таллиннской городской управы с 2013 года, уже стал традицией. Более того, в 2019 году Таллинн завоевал право стать столицей этой международной акции грамотности, а до этого наш город неоднократно становился самой многочисленной площадкой в мире, занимая первое место по количеству участников за пределами России.