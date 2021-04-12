12.04.2021, 11:22
КаПо представила новый ежегодник(7)
Foto: Priit Simson
Сегодня Полиция безопасности Эстонии (КаПо) представила общественности свой новый ежегодник.
Как сказал на пресс-конференции гендиректор ведомства Арнольд Синисалу, в стране наблюдается много призывов к насилию, некоторые люди перешли от слов к действиям. Самым активным нашим противником является Кремль, но в этом году отдельно следует отметить и деятельность Пекина.
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