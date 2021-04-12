КаПо представила новый ежегодник

Как сказал на пресс-конференции гендиректор ведомства Арнольд Синисалу, в стране наблюдается много призывов к насилию, некоторые люди перешли от слов к действиям. Самым активным нашим противником является Кремль, но в этом году отдельно следует отметить и деятельность Пекина.