Вы не поверите: подделывают даже продукты питания — и подделку становится все труднее обнаружить(2)
Менеджер по качеству Rimi Альгис Мурумаа отметил, что мошенничество происходит по-разному в разных группах продуктов питания, и его нелегко обнаружить: большая часть подделок совершается в категории масел и жиров, а также рыбы и мясных продуктов.
”Один из наиболее распространенных способов мошенничества — разбавление продуктов; например, мед и оливковое масло”, — сказал Альгис Мурумаа. ”Также некоторые натуральные компоненты заменяют синтетическими, например мед сахарным сиропом. Мошенничество также включает в себя сокрытие использования лекарств в животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве. Кроме того, иногда производители химически окрашивают продукты, чтобы они выглядели свежими. Красивые зеленые оливки или розовая рыба гораздо больше привлекают покупателей, чем натуральное сырье серого оттенка. Точно так же иногда для улучшения вкуса в продукты добавляют ингредиенты, которые запрещены для употребления в пищу или не указаны в составе — например, сахар в соке. Конечно, одной из разновидностей мошенничества является подделка известных брендов и предоставление неверной информации о продуктах”, — объяснил Мурумаа.
”В 2020-м году мы наконец совершили важный шаг и разработали программу по проверке подлинности и предотвращению подделки пищевых продуктов”, — подтвердил менеджер по качеству Rimi. ”Программа включает как предотвращение мошенничества при разработке продуктов, так и мониторинг пищевых продуктов для своевременного обнаружения подделок. Мы разработали специальный план по борьбе с мошенничеством в сфере пищевых продуктов, в рамках которого проверяются наиболее уязвимые группы продуктов и соответствие состава продукта этикетке. Обязанность Rimi — обезопасить клиентов от продуктов, фактический состав которых не соответствует описанию на этикетке”.
Мурумаа приводит в качестве примера высокоточный тест, подтверждающий подлинность меда, который начали использовать после того, как в 2019 году в магазины Rimi попал подозрительный мед. ”Сегодня подделка меда достигла очень высокого уровня, в обычных лабораториях под микроскопом или в ходе обычных исследований поддельный мед больше не могут отличить от настоящего. В Rimi резонанс для определения подлинности меда мы используем самый современный и точный тест на ядерный магнитный резонанс”, — сказал Мурумаа.
”Мы также ждем, что производители и поставщики предоставят нам соответствующие сертификаты, которые подтвердят надежность компании. Мы постоянно работаем как с поставщиками, так и с командой закупок, чтобы держать их в курсе о том, в каких категориях мошенничество с пищевыми продуктами происходит чаще всего, и обучать их распознавать подделки”, — добавил менеджер по качеству.
В 2020-м году в магазинах Rimi в странах Балтии было проведено в общей сложности 11000 лабораторных испытаний упаковочных материалов, поверхностей и воды. Некоторые тесты проводились собственными силами, но большинство из них проводилось в аккредитованных лабораториях, с которыми Rimi работает ежедневно.