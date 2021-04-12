Первый визит к стоматологу

Стоматолог клиники Unimed Sõpruse д-р Хедвиг Аласи говорит, что первый раз с ребенком можно прийти к стоматологу в два года, то есть тогда, когда во рту прорезались все молочные зубы. Разумеется, можно прийти и раньше, уже тогда, когда появились первые зубы. Первый визит – ознакомительный, ребенок может осмотреть кабинет зубного врача и его инструменты, покататься на стуле и познакомиться со своим врачом. Врач проверит ротовую полость и, если надо, покроет зубы фторлаком. Важно, чтобы от посещения врача остались положительные эмоции.

Как правило, ребенку подойдет тот же врач, у которого лечат зубы родители. Хорошо, если с врачом установится контакт, и ходить будут именно к нему, чтобы ребенок не должен был каждый раз встречаться с незнакомым человеком.

Предотвратить страхи – задача родителей

Д-р Аласи говорит, что время от времени на прием все-таки приходят дети, которые боятся. То, что ребенок сперва слегка настороженно относится к зубному врачу – это совершенно нормально, потому что для него речь идет о новой обстановке и чужом человеке.

«Рассказывая ребенку все в дружелюбном тоне, как правило, мы без проблем проводим первичный осмотр зубов», говорит стоматолог.

Она подчеркивает важную роль родителей в проведении предварительной работы перед визитом к врачу. «Ребенку нужно объяснить, куда идут и зачем. Объяснить, что все люди ходят к зубным врачам и это совершенно обычное дело», советует д-р Аласи.

Страшные (и как правило очень давние) истории о случаях, произошедших в кабинете стоматолога, никогда не надо рассказывать при ребенке. «Если у ребенка страх появляется еще до посещения зубного врача, то, как правило, причинами этому являются истории, рассказанные семьей или друзьями. Часто встречаются случаи, когда родители переносят свои страхи на ребенка. Может быть так, что он сам ходит к врачу только в крайнем случае и точно также отводит ребенка к врачу только тогда, когда зуб уже начал болеть».

Как часто нужно ходить к врачу?