Первый визит к стоматологу
Стоматолог клиники Unimed Sõpruse д-р Хедвиг Аласи говорит, что первый раз с ребенком можно прийти к стоматологу в два года, то есть тогда, когда во рту прорезались все молочные зубы. Разумеется, можно прийти и раньше, уже тогда, когда появились первые зубы. Первый визит – ознакомительный, ребенок может осмотреть кабинет зубного врача и его инструменты, покататься на стуле и познакомиться со своим врачом. Врач проверит ротовую полость и, если надо, покроет зубы фторлаком. Важно, чтобы от посещения врача остались положительные эмоции.
Как правило, ребенку подойдет тот же врач, у которого лечат зубы родители. Хорошо, если с врачом установится контакт, и ходить будут именно к нему, чтобы ребенок не должен был каждый раз встречаться с незнакомым человеком.
Предотвратить страхи – задача родителей
Д-р Аласи говорит, что время от времени на прием все-таки приходят дети, которые боятся. То, что ребенок сперва слегка настороженно относится к зубному врачу – это совершенно нормально, потому что для него речь идет о новой обстановке и чужом человеке.
«Рассказывая ребенку все в дружелюбном тоне, как правило, мы без проблем проводим первичный осмотр зубов», говорит стоматолог.
Она подчеркивает важную роль родителей в проведении предварительной работы перед визитом к врачу. «Ребенку нужно объяснить, куда идут и зачем. Объяснить, что все люди ходят к зубным врачам и это совершенно обычное дело», советует д-р Аласи.
Страшные (и как правило очень давние) истории о случаях, произошедших в кабинете стоматолога, никогда не надо рассказывать при ребенке. «Если у ребенка страх появляется еще до посещения зубного врача, то, как правило, причинами этому являются истории, рассказанные семьей или друзьями. Часто встречаются случаи, когда родители переносят свои страхи на ребенка. Может быть так, что он сам ходит к врачу только в крайнем случае и точно также отводит ребенка к врачу только тогда, когда зуб уже начал болеть».
Как часто нужно ходить к врачу?
Дети должны посещать стоматолога два раза в год, то есть каждые 6 месяцев. «Так они привыкают к визитам, и проблемы можно обнаружить до того, как они станут серьезными», говорит д-р Аласи. «Исправить небольшие повреждения, вызванные кариесом, несомненно будет легче и быстрее, как для ребенка, так и для зубного врача».
Часто контроль помогает также оценить, в достаточной ли степени соблюдается ежедневная гигиена полости рта или нужно где-то приложить больше усилий и получить совет зубного врача. Начиная с возраста 6-7 лет, можно каждые два года делать ребенку рентген зубов, чтобы оценить наличие зачатков всех постоянных зубов и их расположение в челюсти.
Но если с зубами все хорошо, надо ли идти к врачу? «Да, даже в этом случае нужно обязательно ходить на проверку. Зубной врач, помимо зубов, проверит десна, крепление подъязычной уздечки и уздечки под губой, а также прикус», говорит д-р Аласи.
Как врач, она, к сожалению, время от времени видит маленьких пациентов, которые приходят к ней настолько поздно, что у них уже образовались большие проблемы с зубами. Например, обширный кариес или воспаление корня зуба. Когда для лечения может потребоваться даже общий наркоз. «До сих пор некоторые родители считают, что молочные зубы лечить не нужно, потому что они все равно выпадут. Это очень неправильная точка зрения, потому что невылеченные молочные зубы могут привести к очень сильному воспалению. Здоровые молочные зубы держат место для постоянных и заботятся о формировании правильного прикуса», объяснила зубной врач.
- За гигиену полости рта маленького ребенка отвечает родитель. Маленький ребенок не чистит свои зубы достаточно эффективно, и поэтому родитель должен всегда сам чистить их повторно. Это нужно делать до достижения ребенком 6-8 лет, то есть до того возраста, когда моторика рук ребенка уже настолько развилась, что он может сам тщательно чистить зубы
- Предпочитайте электрические зубные щетки. Они лучше очищают зубы от налета. У многих зубных щеток есть таймер – не возникнет риска того, что чистка зубов будет слишком короткой. Зубы надо чистить утром и вечером по две минуты. Время чистки имеет значение, но еще важнее то, чтобы зубная щетка действительно доставала до всех зубных поверхностей!
- После вечерней чистки зубов нельзя есть, пить можно только чистую воду. Научите этому принципу ребенка и покажите пример.
- Новая зубная щетка каждые три месяца. Щетку нужно менять, потому что использованные щетинки уже не могут достаточно эффективно очистить зубы. Зубная щетка должна быть с мягкими щетинками (soft или extra soft). Жесткие щетинки могут повредить поверхность зубов и десны.
- Зубная паста с фтором лучше. Фториды увеличивают степень сопротивления зубной эмали кислотной атаке, которая происходит во рту после каждого приема пищи. Важно после чистки зубов не полоскать рот водой. Достаточно выплюнуть пену, чтобы фториды, содержащиеся в зубной пасте, смогли дольше воздействовать на зубы.
- Не позволяйте детям делать перекусы между приемами пищи. Детям очень нравятся перекусы, но в появлении дырок в зубах или кариеса существенную роль играют именно частые перекусы. Промежуток между основными приемами пищи должен составлять примерно 3 часа.
- Ходите с ребенком к зубному врачу каждые шесть месяцев!
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