ГРАФИК | Премьер-министру и другим переболевшим COVID-19 хорошо бы привиться одной дозой вакцины

На приведенном ниже графике можно сравнить уровень антител переболевших коронавирусом людей и тех, кто не болел.

У не болевших людей (желтые шарики) изначально отсутствуют антитела, которые защищают от COVID-19. Получая одну дозу вакцины, они увеличивают уровень антител до уровня тех людей, кто уже болел COVID-19 (синие шарики).

”Ранее не болевшие люди двумя дозами вакцины достигают намного более высокого уровня антител, чем наблюдается у людей, которые только лишь переболели коронавирусом. Последние могут достичь такого же уровня, вакцинировавшись одной дозой”, — пояснил научный сотрудник кафедры функциональной геномики института геномики Тартуского университета Эрик Абнер.

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