ФОТО и ВИДЕО | В порту Таллинна стоит брошенный российский корабль, чей экипаж пропал при таинственных обстоятельствах

Судно ходит под российским флагом, на нем кириллицей написано название "Оушен спирит", что переводится как "Дух океана". На корабле уже долгое время не был они души. Если взойти на борт корабля то складывается ощущение, что экипаж покинул его будто бы в спешке.

Так как предприятие, которое владеет кораблем, имеет долги, то его продажа в итоге перешла в руки судебного исполнителя. В то же время с содержанием судна в порту связаны большие расходы. после продажи судна свою долю получат все, перед кем у фирмы-владельца долги, в том числе судебный исполнитель и порт.

Судебный исполнитель уже понизил начальную цену на аукционе до 300 000 евро. Он говорит, что из-за пандемии коронавируса в предложениях о продаже произошла пауза в полгода.

В телепрограмме "Seitsmesed: Duubel" Ристо Сепп сказал, что не знает, куда делся экипаж корабля. Сам корабль "Оушен спирит" был построен специально для исследования колебаний морского дна, но его можно приспособить и для зондирования мест газо- и нефтерождения.

Ведущие передачи обнаружили на корабле бутылки и еду. По их словам, экипаж на корабле явно что-то отмечал, и в один момент все будто бы застыло во времени: люди все бросили и пропали.

Объявление о продаже судна и его фотографии можно посмотреть здесь.

Видеосюжет про судно можно посмотреть ниже, он начинается с отметки 21:07.