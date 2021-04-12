12.04.2021, 10:31
За сутки в Эстонии выявлено 269 случаев заражения коронавирусом(10)
Foto: Anni Õnneleid
За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 663 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 269, или 10,1% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 143 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 111 в Таллинне.
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