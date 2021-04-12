За сутки в Эстонии выявлено 269 случаев заражения коронавирусом, умерли девять человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 143 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 111 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 32, в Тартумаа — 17, в Пярнумаа — 14, в Ляэне-Вирумаа — 12, в Ярвамаа и Рапламаа — по восемь новых положительных тестов. В Ляэнемаа и Пылвамаа прибавилось по семь, в Вильяндимаа, Вырумаа и Йыгевамаа — по три, в Валгамаа — два, на Сааремаа и Хийумаа — по одному новому случаю заражения. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 769,9 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 15,4%.

За сутки в больницах открыли 38 новых историй болезни COVID-19, стационарном лечении нуждаются 595 пациентов.

За сутки ввели 330 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 259 346 людям, из которых 74 819 получили обе дозы. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 51%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы на Хийумаа, в Ляэнемаа, Тартумаа, Ярвамаа, Рапламаа и на Сааремаа.

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