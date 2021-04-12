За сутки в Эстонии выявлено 269 случаев заражения коронавирусом. Умерли девять человек, в том числе 32-летняя женщина

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 143 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 111 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 32, в Тартумаа — 17, в Пярнумаа — 14, в Ляэне-Вирумаа — 12, в Ярвамаа и Рапламаа — по восемь новых положительных тестов. В Ляэнемаа и Пылвамаа прибавилось по семь, в Вильяндимаа, Вырумаа и Йыгевамаа — по три, в Валгамаа — два, на Сааремаа и Хийумаа — по одному новому случаю заражения. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 769,9 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 15,4%.

По состоянию на утро 12 апреля в больницах находится 595 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 70 пациентов, из которых на управляемом дыхании 51 человек. Из всех нуждающихся в стационарном лечении старше 60 лет 460 человек (77%).

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 38. Домой выписали 18 человек, шесть человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 6,6% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет.

За сутки умерло девять зараженных коронавирусом — 32-летняя женщина, 50-летний мужчина, 67-летний мужчина, 72-летний мужчина, 78-летний мужчина, 83-летний мужчина, 92-летняя женщина, 93-летняя женщина и 97-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1037 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 6 245 историй болезни COVID-19 с 6 009 пациентами.

По состоянию на 12 апреля выздоровело 95 246 человек. Из них история болезни 64 438 человек (67,7%) завершена, у 30 808 человек (32,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.