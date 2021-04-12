Новая платформа позволяет сразу получить деньги из второй пенсионной ступени

По словам члена правления Vabaks OÜ Марко Вайка, пенсионная реформа дала людям возможность самостоятельно принимать решения в отношении заработанных денег, но иногда может возникнуть необходимость воспользоваться деньгами быстрее, чем через девять месяцев, составляющих предусмотренный законом период ожидания. ”Портал Vabaks.ee объединяет людей, которые хотят немедленно использовать свои деньги, и инвесторов, которые хотят получить прибыль от своего капитала”, — рассказал Вайк.

Чтобы выйти из второй пенсионной ступени, необходимо подать соответствующее заявление посредством Пенсионного центра или банка. На первом этапе это нужно было сделать не позднее конца марта. В таком случае выплаты осуществляются в сентябре. ”Если же вы хотите использовать деньги раньше, это можно сделать через портал Vabaks.ee. Например, если нужно отремонтировать крышу дома, и нельзя ждать, или если вы желаете использовать пенсионные накопления в качестве инвестиций в недвижимость или собственное здоровье, — привел примеры Марко Вайк. — Переуступка требования через Vabaks.ee поможет минимизировать риски в случае, если к моменту осуществления выплаты рынок упадет, и размер выплаты уменьшится”.

Для ускорения вывода пенсионных денег из второй ступени используются средства инвесторов, приобретающих права на пенсионные паи. На портале Vabaks.ee инвесторы получают за счет комиссии не менее 12% прибыли. К этому добавляется ожидаемая доходность пенсионных паев, которая составляет порядка 3–6%. Суммарно инвестор может рассчитывать на среднюю доходность 15–18% в год.

Чтобы иметь возможность быстрее использовать деньги, выходящее из второй пенсионной ступени лицо должно заплатить комиссию за обслуживание из уже обложенной подоходным суммы.

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