Боец. 49-летний инфекционист, жизнь которого унес Covid-19(4)
О каждом из этих людей можно было бы написать статью, но эта посвящена врачу Алдиньшу. Правда, эта история – не о смерти, а о любви.
Коллеги удивлялись – как ему на все хватает времени? Инфекционист, гепатолог в больнице Страдиня, он не только работал в стационаре, но и консультировал пациентов с ВИЧ-инфекцией, болезнями печени и другим. Преподавал в обоих медицинских вузах. После работы по пятницам старался развлечься – вместе с семьей на машине ездил по всей Латвии, чтобы до вечера воскресенья посвятить себя рыбалке.
Решающим стал диагноз Covid-19. После более чем месяца лечения Паулс Алдиньш скончался – ему было 49 лет. Это произошло вечером 31 декабря в больнице Страдиня. "Очень больно из-за Паулса. Он был один из тех врачей, которые активно выступали за то, в Латвии ковид-пациентов можно было лечить специальным противовирусным лекарством ремдесвиром и чтобы Латвия не осталась без этого медикамента", – говорит коллега Алдиньша, инфекционист и гепатолог Индра Зелтиня. Эта борьба принесла плоды – с ноября прошлого года этот медикамент доступен для лечения пациентов с Covid-19.
Когда Паулс болел, во время разговора по Zoom он сказал своей коллеге – нужно запланировать вакцинацию студентов от Covid-19, чтобы он не болели. "Он всегда очень боролся за то, чтобы проблема была решена для остальных. И сам проиграл борьбу", – говорит Зелтиня. Вакцинация медиков началась в конце декабря. Алдиньш узнал о своей болезни в конце ноября, когда никаких симптомов не было – благодаря тестам, которые регулярно сдают медики.
Каждый день как последний
Коллеги Алдиньша называют его вклад в развитие латвийской инфектологии неоценимым – он является одним из основоположников современных методов лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией и гепатитом. Также Алдиньш входил в команду врачей, занимающейся трансплантацией печени. "Так как Паулс занимался гепатологией, а я – хирургией печени, мы стали развивать трансплантацию. Он во всем участвовал, это были его пациенты, которым была необходима эта операция на печени, они к этому подготовливались, обследовались, отбирались", – говорит Янис Вилманис, друг и коллега Паулса, заместитель главврача больницы Страдиня. Алдиньш спасал жизни, уже десять лет назад актуализировав вакцинацию для пациентов с ревматическими болезнями. Он участвовал во врачебных консилиумах для того, чтобы найти решение в сложных случаях.
"Со школьных времен он был душой класса. После окончания 64-й рижской средней школы в 1989 году некоторые одноклассники собирались каждую среду и играли в волейбол. Эта традиция была нарушена только во время пандемии", – рассказывает жена Паулса Дина Алдиня.
Паулс считал, что день, проведенный на диване, испорчен. "Таких я даже не помню. Он каждый день воспринимал как последний, ему все время нужно было или учиться, или рыбачить, или разговаривать с друзьями. Человек, который любил жизнь, научил любить жизнь своих детей и, в действительности, меня тоже", – говорит Дина.
Дина познакомилась с Паулсом в Латвийской медицинской академии. "Мы все годы учились вместе, вместе ходили на лекции. Я его знала с 18-летнего возраста и до 49 лет", – говорит жена Паулса, по профессии – гинеколог. Хотя бы раз в пару дней во время работы они созванивались для того, чтобы обсудить различные вопросы, касающиеся лечения пациентов, помогали друг другу в профессиональной деятельности.
Студенты очень уважали Алдиньша. "Человек, который в академической среде задал очень высокую планку для себя и студентов", – говорит Индра Зелтиня, профессор кафедры инфектологии RSU, инфекционист больницы "Гайльэзерс" и гепатолог.
"Начав работать, он и нам, другим, говорил, что в центре находится студент, и в отведенное время ему нельзя ничего делать параллельно. Студенты, которые у него учились, знали, что будет нелегко, но радовались возможности учиться именно у него. Недавно говорили с коллегами о том, как у него получалось все успевать. Я думала, где он находил свое свободное время, и пришла к выводу, что все это было за счет сна. Это проведенные у компьютера ночные часы, когда он писал лекции для студентов".
Даже когда Паулс заболел Covid-19, он продолжал удаленно читать лекции студентам.
Дочь Паулса Мадара говорит, что, возможно, отец мог перегореть в попытках успеть все – это очень характерно для латвийских медиков, которые нередко работают на нескольких работах. Он хотел исполнить мечту и восстановить дом своей семьи.
С Паулсом можно было поговорить о чем угодно. Если вы спросили бы у него, какого он мнения насчет происходящего в латвийском хоккее или футболе, он мог бы предоставить вам обоснованный и корректный ответ. "У нас в семье это была как шутка. Когда я пришла домой после работы и тренировок, прочитала какую-то действительно феноменальную новость и думала – сейчас удивлю всю семью! Но на меня никто не смотрел удивленными глазами. "Это уже старая новость!" – сказал отец. Я ответила: "Она же три часа назад была опубликована!", а он: "Это уже история, это уже в прошлом!" – вспоминает Мадара. Она могла полноценно вести дискуссии с отцом, касающиеся собственной сферы физиотерапии, только после того, как получила степень магистра и изучила так много исследований, что смогла рассказать ему что-то, чего он не знал. "Может быть, только сделал вид, что не знал", – замечает Мадара.
Образцовый врач
Образцовый доктор – так об Алдиньше отзывается его бывший пациент Карлис (имя изменено), у которого с начала 90-х годов диагностирована ВИЧ-инфекция. "Знающий и отзывчивый. У меня в голове в какой-то момент появился шум, и я ему об этом сказал. Он сразу заинтересовался тем, как я себя чувствую. Бывало, когда врачу пожалуешься на что-то, что выходит за рамки специфичного для ВИЧ… Иногда сложно разделить, что связано с болезнью, а что – нет", – говорит Карлис.
В девяностые после каждой конференции, посвященной СПИДу, Карлис писал брошюры, и вот что его удивило: "Я перевел на латышский англоязычную брошюру – введение в комбинированную терапию, и Алдиньш спросил у меня, не могу ли я принести ее в Латвийский центр инфектологии, он даст ее студентам. Я принес целую пачку буклетов в его кабинет и подумал – это негосударственное издание, оно не написано профессиональным врачом. Конечно, там не было ничего дискуссионного, ее редактировала инфекционист. Но он их взял. Конечно, десятков книг на латышском языке о ВИЧ не существует, но это было приятно".
Руководитель общества поддержки ВИЧ-инфицированных AGIHAS Андрис Вейкениекс тоже говорит о том, что для Паулса было важным рассматривать случай заболевания ВИЧ в контексте с другими болезнями, чтобы в терапии не возникло конфликта. Он допускает, что Алдиньш приложил руку к тому, чтобы в больнице Страдиня для пациентов проводили широкое тестирование на ВИЧ.
"Вы не можете себе представить, как он боролся за каждого пациента, за новейшие медикаменты. Если был единственный пациент, которому не подходило ни одно из доступных лекарств, Паулс боролся за него и искал индивидуальные решения", - рассказывает Зелтиня.
"Он очень хотел показать, что что-то нужно изменить, потому что каждый день он видел этих людей, находящихся в критическом состоянии", - говорит дочка Мадара.
"Он не был из тех, кто ходит в церковь каждое воскресенье, скорее - по праздникам, он был душевным, верующим человеком. Мы познакомились, когда мне было 18 лет, и его первым подарком мне, его девушке, стала Библия", - вспоминает Дина.
Болезнь. Не все можно объяснить
Паулс Алдиньш как инфекционист уже в начале пандемии понял серьезность этого заболевания. "Он говорил: это арифметика – если заболевших 100, 20 будут госпитализированы, а двое из них умрут", – вспоминает Дина. Младших детей он сразу научил тому, как правильно мыть руки, следил за тем, чтобы у них в карманах был дезинфектор.
Положительный тест на Covid-19 он получил вечером 26 ноября. Как рассказали члены его семьи, в больнице Страдиня эти тесты медики сдают регулярно. С того же дня Паулс оказался на карантине и почувствовал себя плохо через три дня. "Он еще продолжал до последнего удаленно читать лекции студентам, работал до последнего, не чувствуя, что сгорает, и еще через несколько дней, когда была вторая волна температуры, он был госпитализирован в больницу Страдиня", – говорит его жена Дина. Позже заразились и другие члены семьи, жена и трое детей, но они переболели легче. Как Паулс заразился, осталось неизвестным. "Мы не знаем этого, потому что тогда в Латвии был высокий показатель заболеваемости", – говорит Мадара.
К сожалению, когда вирус стал одерживать верх, были пройдены все этапы – от кислородной маски до интубации, искусственной вентиляции легких и других манипуляций. Последнюю неделю жизни Алдиньш провел в медицинском сне.
По ее словам, трагедия стала ударом не только для семьи, но и для коллег, многие из которых переработали и выгорели во время пандемии. "И которые ежедневно видели результаты анализов, видели, что легкие не восстанавливаются, и каждый день сообщали нам. Сложно представить, насколько тяжелым психологически и для них стал этот период. И медикам нужно уметь справляться со всем, потому что сразу же поступают новые пациенты, может быть, среди них окажется и коллега", - говорит Мадара.
Что осталось после ухода Паулса
После смерти отца Мадара твердо настроена продолжить обучение в докторантуре. Дина говорит о том, что и младшие дети заинтересованы наукой. "Насколько хватит моих сил, я буду реализовывать одну из самых важных целей Паулса – реставрировать дом его семьи, который построил его дедушка в 1935 году. Приложу свои знания и усилия, чтобы дом был таким же, как и в те времена, и я бы хотела, чтобы он был не только домом семьи, где можно жить, но и местом, где можно принимать друзей – из академического общества Austrums, врачей, образованных людей. Где будут читаться доклады".
Прощаясь, Дина замечает: "Алдиньши не вымрут!" Мы уверены, что еще услышим об этой семье.