Боец. 49-летний инфекционист, жизнь которого унес Covid-19

Коллеги Алдиньша называют его вклад в развитие латвийской инфектологии неоценимым – он является одним из основоположников современных методов лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией и гепатитом. Также Алдиньш входил в команду врачей, занимающейся трансплантацией печени. "Так как Паулс занимался гепатологией, а я – хирургией печени, мы стали развивать трансплантацию. Он во всем участвовал, это были его пациенты, которым была необходима эта операция на печени, они к этому подготовливались, обследовались, отбирались", – говорит Янис Вилманис, друг и коллега Паулса, заместитель главврача больницы Страдиня. Алдиньш спасал жизни, уже десять лет назад актуализировав вакцинацию для пациентов с ревматическими болезнями. Он участвовал во врачебных консилиумах для того, чтобы найти решение в сложных случаях.

Когда Паулс болел, во время разговора по Zoom он сказал своей коллеге – нужно запланировать вакцинацию студентов от Covid-19, чтобы он не болели. "Он всегда очень боролся за то, чтобы проблема была решена для остальных. И сам проиграл борьбу", – говорит Зелтиня. Вакцинация медиков началась в конце декабря. Алдиньш узнал о своей болезни в конце ноября, когда никаких симптомов не было – благодаря тестам, которые регулярно сдают медики.

Решающим стал диагноз Covid-19. После более чем месяца лечения Паулс Алдиньш скончался – ему было 49 лет. Это произошло вечером 31 декабря в больнице Страдиня. "Очень больно из-за Паулса. Он был один из тех врачей, которые активно выступали за то, в Латвии ковид-пациентов можно было лечить специальным противовирусным лекарством ремдесвиром и чтобы Латвия не осталась без этого медикамента", – говорит коллега Алдиньша, инфекционист и гепатолог Индра Зелтиня. Эта борьба принесла плоды – с ноября прошлого года этот медикамент доступен для лечения пациентов с Covid-19.

Коллеги удивлялись – как ему на все хватает времени? Инфекционист, гепатолог в больнице Страдиня, он не только работал в стационаре, но и консультировал пациентов с ВИЧ -инфекцией, болезнями печени и другим. Преподавал в обоих медицинских вузах. После работы по пятницам старался развлечься – вместе с семьей на машине ездил по всей Латвии, чтобы до вечера воскресенья посвятить себя рыбалке.

О каждом из этих людей можно было бы написать статью, но эта посвящена врачу Алдиньшу. Правда, эта история – не о смерти, а о любви.

Дочь Паулса Мадара говорит, что, возможно, отец мог перегореть в попытках успеть все – это очень характерно для латвийских медиков, которые нередко работают на нескольких работах. Он хотел исполнить мечту и восстановить дом своей семьи.

"Начав работать, он и нам, другим, говорил, что в центре находится студент, и в отведенное время ему нельзя ничего делать параллельно. Студенты, которые у него учились, знали, что будет нелегко, но радовались возможности учиться именно у него. Недавно говорили с коллегами о том, как у него получалось все успевать. Я думала, где он находил свое свободное время, и пришла к выводу, что все это было за счет сна. Это проведенные у компьютера ночные часы, когда он писал лекции для студентов".

Дина познакомилась с Паулсом в Латвийской медицинской академии. "Мы все годы учились вместе, вместе ходили на лекции. Я его знала с 18-летнего возраста и до 49 лет", – говорит жена Паулса, по профессии – гинеколог. Хотя бы раз в пару дней во время работы они созванивались для того, чтобы обсудить различные вопросы, касающиеся лечения пациентов, помогали друг другу в профессиональной деятельности.

Паулс считал, что день, проведенный на диване, испорчен. "Таких я даже не помню. Он каждый день воспринимал как последний, ему все время нужно было или учиться, или рыбачить, или разговаривать с друзьями. Человек, который любил жизнь, научил любить жизнь своих детей и, в действительности, меня тоже", – говорит Дина.

"Со школьных времен он был душой класса. После окончания 64-й рижской средней школы в 1989 году некоторые одноклассники собирались каждую среду и играли в волейбол. Эта традиция была нарушена только во время пандемии", – рассказывает жена Паулса Дина Алдиня.

С Паулсом можно было поговорить о чем угодно. Если вы спросили бы у него, какого он мнения насчет происходящего в латвийском хоккее или футболе, он мог бы предоставить вам обоснованный и корректный ответ. "У нас в семье это была как шутка. Когда я пришла домой после работы и тренировок, прочитала какую-то действительно феноменальную новость и думала – сейчас удивлю всю семью! Но на меня никто не смотрел удивленными глазами. "Это уже старая новость!" – сказал отец. Я ответила: "Она же три часа назад была опубликована!", а он: "Это уже история, это уже в прошлом!" – вспоминает Мадара. Она могла полноценно вести дискуссии с отцом, касающиеся собственной сферы физиотерапии, только после того, как получила степень магистра и изучила так много исследований, что смогла рассказать ему что-то, чего он не знал. "Может быть, только сделал вид, что не знал", – замечает Мадара.

Образцовый врач

Образцовый доктор – так об Алдиньше отзывается его бывший пациент Карлис (имя изменено), у которого с начала 90-х годов диагностирована ВИЧ-инфекция. "Знающий и отзывчивый. У меня в голове в какой-то момент появился шум, и я ему об этом сказал. Он сразу заинтересовался тем, как я себя чувствую. Бывало, когда врачу пожалуешься на что-то, что выходит за рамки специфичного для ВИЧ… Иногда сложно разделить, что связано с болезнью, а что – нет", – говорит Карлис.

В девяностые после каждой конференции, посвященной СПИДу, Карлис писал брошюры, и вот что его удивило: "Я перевел на латышский англоязычную брошюру – введение в комбинированную терапию, и Алдиньш спросил у меня, не могу ли я принести ее в Латвийский центр инфектологии, он даст ее студентам. Я принес целую пачку буклетов в его кабинет и подумал – это негосударственное издание, оно не написано профессиональным врачом. Конечно, там не было ничего дискуссионного, ее редактировала инфекционист. Но он их взял. Конечно, десятков книг на латышском языке о ВИЧ не существует, но это было приятно".