Семейный врач: пациент не поверил, что мы хотим вакцинировать его Pfizer

Люди в целом стали более осведомленными, но и более растерянными из-за постоянно поступающей противоречивой информации о препаратах, пишет RusERR . После того, как государство приостановило использование вакцины AstraZeneca для людей моложе 60 лет, появились новые проблемы, в том числе в общении с теми, кому за шестьдесят.

"Скорее, проблема в том, что в связи с последними новостями убедить пациента, что вакцина AstraZeneca безопасна и его защитит — это стало сложнее. Тот временной ресурс, который мы тратим, он выматывает. Фокус — если говорить об интересе пациентов — находится на побочных явлениях, об этом люди спрашивают больше всего. У нас даже было несколько неприятных случаев, когда человек приходит на вакцинацию Pfizer и не верит, что мы ему вкалываем именно Pfizer. Нам даже приходится доказывать ему, показывать бутылочку, из которой набираем следующий шприц, убеждая, что никому ничего насильно из того, чего не обещали, не вкалываем. Настолько высок уровень недоверия пациентов!", — рассказала семейный врач Алина Тереп.