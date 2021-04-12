ФОТО | В Ласнамяэ пьяный молодой человек на автомобиле Citybee устроил аварию

По имеющимся данным, на перекрестке Лаагна теэ и улицы Ууслинна столкнулись две машины: арендованный автомобиль Citybee Volkswagen Polo с латвийскими номерами и Mercedes Benz.

Водитель первого — 20-летний гражданин Эстонии — оказался пьян.

Volkswagen врезался как в другой автомобиль, так и дорожный знак. У обоих водителей имеются права соответствующей категории.

По предварительным данным, молодой человек превысил допустимую скорость.

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