12.04.2021, 07:18
ФОТО | В Ласнамяэ пьяный молодой человек на автомобиле Citybee устроил аварию(13)
По имеющимся данным, на перекрестке Лаагна теэ и улицы Ууслинна столкнулись две машины: арендованный автомобиль Citybee Volkswagen Polo с литовскими номерами и Mercedes Benz.
Водитель первого — 20-летний гражданин Эстонии — оказался пьян.
Volkswagen врезался как в другой автомобиль, так и дорожный знак. У обоих водителей имеются права соответствующей категории.
По предварительным данным, молодой человек превысил допустимую скорость.
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