Преподаватель ТУ о вакцинации: ни у эстонцев, ни у русских нет единого инфопространства

Как сообщает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру", психолог Андеро Уусберг считает, что не стоит переоценивать информационное пространство, надо считаться ещё и с социально-экономическим статусом людей и их осведомлённостью о риске заражения вирусом: "Если мы посмотрим, что ещё характеризует этих людей, которые не являются эстонцами и не желают вакцинироваться, то это те же самые черты, что и людей эстонской национальности, которые не желают прививаться".

Ещё одна интересная тенденция: из-за коронавируса интерес русскоязычного населения сместился в сторону местного информационного пространства.

"У всех есть любимые инфоканалы, это чаще всего и определяет, какому источнику больше доверяют и прислушиваются. Ни у эстонцев, ни у русскоязычных нет единого информационного пространства. Среди как эстоноязычных, так и русскоязычных есть и представители "коронаотрицателей" и те, кто доверяет официальной информации", — анализирует доцент кафедры социологии журналистики Тартуского университета Рагне Кыутс-Клемм.

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