Фишер: нынешнего снижения заболеваемости недостаточно для смягчения ограничений

По словам Фишер, с субботы прошлой недели по пятницу этой недели средний уровень заражения составил 690 случаев на 100 000 человек, а неделей ранее аналогичный показатель составлял 755, а две недели назад — 1170 случаев, пишет RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Профессор добавила, что тенденция к снижению заболеваемости очевидна, но ее недостаточно для снятия ограничений в апреле: "Я бы хотела, чтобы среднесуточное количество зараженных людей было бы не 690, а меньше 500. Я думаю, что через неделю этого еще не произойдет. Но через две недели мы сможем это увидеть, если будем продолжать в том же духе, как сейчас".

Ученый призвала жителей Эстонии потерпеть еще немного, поскольку если сейчас начать заново открывать общество, то показатель заболеваемости быстро станет расти.

"Но продолжение той же тенденции к снижению позволит нам встретить начало мая намного счастливее", — заключила Криста Фишер.

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