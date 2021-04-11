Птицы докучают жителям спальных районов. Что делать?

Поводов покричать у птиц предостаточно: надо и конкурентов отогнать, и с партнером пообщаться, и попугать слишком близко оказавшихся людей, собак, кошек. В спальных районах картина напоминает какую-нибудь военизированную компьютерную игру: по периметру крыш стоят, ежеминутно перекликаясь, ”часовые”, и с утра до вечера звучат их резкие окрики — стой, кто идет!

Ох уж эти городские птицы. Ежегодный неизменный сценарий — плоские крыши спальных районов захватывают под гнездилища чайки, в развилках древесных стволов строят гнезда вороны. А для голубей вообще нет разницы, где птенцов выводить — устраиваются и на балконах, и на скатах остроконечных крыш, на чердаках и под крышами складов и даже супермаркетов. Занимаясь выведением потомства, все эти довольно крупные птицы, в отличие от певчих малюток, доставляют людям немало неудобств.

Анастасия, жительница Ласнамяэ, рассказала: ”Я каждое утро просыпаюсь с рассветом и очень устаю от недосыпа. Проблема в голубях — у них начался сезон размножения, и с рассвета до обеда они воркуют на наших карнизах — бесконечное гуль-гуль-гуль! Гремят когтями по жестяным сливам, хлопают крыльями, шуршат, словом, шумят. Нет, я вообще люблю и птиц, и животных, но мне ведь нужно отдыхать. Скоро потеплеет, захочется спать с открытым окном — но и это будет невозможно, потому что будут орать чайки, вороны. Неужели ничего нельзя с этим сделать?”

Пожалуй, если бы такой опрос провели среди жителей Таллинна, первые места также заняли бы именно чайки и голуби. На шум и грязь, производимые этими птицами, таллиннцы жалуются из года в год.

Специалисты британской компании Gone Crabbing провели опрос, чтобы выяснить, какие птицы вызывают у людей наибольшую антипатию и почему. На первом месте этого антирейтинга оказались чайки — прежде всего потому, что они часто воруют у людей еду и пачкают автомобили. На втором месте — голуби, которых иногда называют ”крысами птичьего мира”: они раздражают опрошенных шумом и грязью. За голубями следуют сороки, а за ними — вороны.

Не запоешь с голодухи

С каждым годом жители Эстонии становятся все более ответственными в отношении мусора, в том числе — и объедков и остатков еды, которые крайне привлекательны для городской фауны. Все больше запирающихся мусорных домиков, все меньше открытых контейнеров, да и кормление птиц из окон и с балконов может обернуться штрафом до 400 евро, поскольку приравнено к выбрасыванию мусора. Соответственно, городская среда становится менее привлекательной для птиц. Ведь именно возможность быстро найти еду, укрытие и отсутствие опасных для них хищников привлекают в город горластых чаек.

Чайки всеядны. Они не раздумывая украдут оставленную на балконе снедь и не побрезгуют ни куриными костями, ни фруктами, ни хлебом — даже безнадежно испорченными. Только лишив этих птиц питания вблизи домов, можно вынудить их искать корм в их естественной среде.

Но — увы. Пока едва ли не в каждом многоквартирном доме найдется любитель фауны, которому ”птичку жалко” и который, улучив момент, выкидывает из окна хлебные корки или что-то еще. Пока чайка получает без лишних хлопот свой ежедневный обед, города она не покинет и будет еще долго радовать горожан утренними песнями.

Крылатые оккупанты

От голубей все же шума поменьше, чем от чаек, но от этого горожанам не легче. Бесконечное страстное воркование может свести с ума даже человека с железными нервами. Хуже всего, если влюбленная пара устроила гнездо на балконе — шум и возня обеспечены на пару месяцев вперед, а сам балкон покроет толстый слой сами знаете чего.