Птицы докучают жителям спальных районов. Что делать?(16)
Специалисты британской компании Gone Crabbing провели опрос, чтобы выяснить, какие птицы вызывают у людей наибольшую антипатию и почему. На первом месте этого антирейтинга оказались чайки — прежде всего потому, что они часто воруют у людей еду и пачкают автомобили. На втором месте — голуби, которых иногда называют ”крысами птичьего мира”: они раздражают опрошенных шумом и грязью. За голубями следуют сороки, а за ними — вороны.
Пожалуй, если бы такой опрос провели среди жителей Таллинна, первые места также заняли бы именно чайки и голуби. На шум и грязь, производимые этими птицами, таллиннцы жалуются из года в год.
Анастасия, жительница Ласнамяэ, рассказала: ”Я каждое утро просыпаюсь с рассветом и очень устаю от недосыпа. Проблема в голубях — у них начался сезон размножения, и с рассвета до обеда они воркуют на наших карнизах — бесконечное гуль-гуль-гуль! Гремят когтями по жестяным сливам, хлопают крыльями, шуршат, словом, шумят. Нет, я вообще люблю и птиц, и животных, но мне ведь нужно отдыхать. Скоро потеплеет, захочется спать с открытым окном — но и это будет невозможно, потому что будут орать чайки, вороны. Неужели ничего нельзя с этим сделать?”
”С добрым утром, люди!”
Ох уж эти городские птицы. Ежегодный неизменный сценарий — плоские крыши спальных районов захватывают под гнездилища чайки, в развилках древесных стволов строят гнезда вороны. А для голубей вообще нет разницы, где птенцов выводить — устраиваются и на балконах, и на скатах остроконечных крыш, на чердаках и под крышами складов и даже супермаркетов. Занимаясь выведением потомства, все эти довольно крупные птицы, в отличие от певчих малюток, доставляют людям немало неудобств.
Поводов покричать у птиц предостаточно: надо и конкурентов отогнать, и с партнером пообщаться, и попугать слишком близко оказавшихся людей, собак, кошек. В спальных районах картина напоминает какую-нибудь военизированную компьютерную игру: по периметру крыш стоят, ежеминутно перекликаясь, ”часовые”, и с утра до вечера звучат их резкие окрики — стой, кто идет!
Не запоешь с голодухи
С каждым годом жители Эстонии становятся все более ответственными в отношении мусора, в том числе — и объедков и остатков еды, которые крайне привлекательны для городской фауны. Все больше запирающихся мусорных домиков, все меньше открытых контейнеров, да и кормление птиц из окон и с балконов может обернуться штрафом до 400 евро, поскольку приравнено к выбрасыванию мусора. Соответственно, городская среда становится менее привлекательной для птиц. Ведь именно возможность быстро найти еду, укрытие и отсутствие опасных для них хищников привлекают в город горластых чаек.
Чайки всеядны. Они не раздумывая украдут оставленную на балконе снедь и не побрезгуют ни куриными костями, ни фруктами, ни хлебом — даже безнадежно испорченными. Только лишив этих птиц питания вблизи домов, можно вынудить их искать корм в их естественной среде.
Но — увы. Пока едва ли не в каждом многоквартирном доме найдется любитель фауны, которому ”птичку жалко” и который, улучив момент, выкидывает из окна хлебные корки или что-то еще. Пока чайка получает без лишних хлопот свой ежедневный обед, города она не покинет и будет еще долго радовать горожан утренними песнями.
Крылатые оккупанты
От голубей все же шума поменьше, чем от чаек, но от этого горожанам не легче. Бесконечное страстное воркование может свести с ума даже человека с железными нервами. Хуже всего, если влюбленная пара устроила гнездо на балконе — шум и возня обеспечены на пару месяцев вперед, а сам балкон покроет толстый слой сами знаете чего.
”Мы обнаружили гнездо голубей на балконе, под сложенными шезлонгами. Ну, гнездом эту кучу веточек назвать трудно, но все же это было гнездо, с яйцом, и мне стало жалко птиц, — говорит Ярослава из Хааберсти. — Я сама была беременна, и мне показалось, что это хороший знак — рядом с нами тоже зреет маленькая крылатая жизнь. Какая же это была глупость! Балкон запакостили даже в таких местах, куда, как мне кажется, просто невозможно нагадить, например, на верхнюю часть оконного стекла. Мы еле сумели дождаться, когда птенец наконец улетит”.
Владельцы балкона не хотели стеклить свой балкон, поэтому к следующему сезону подготовились тщательно: собрали в интернете различные советы и применили их у себя. К сожалению, большинство советов оказались бесполезными, и знакомая пара голубей упорно стремилась вывести птенцов на полюбившемся балконе.
”Голуби умные. Отпугнуть их с помощью пугала оказалось невозможно. На чучело, изображающее хищную птицу, они вообще не смотрели. Липкая лента и скользкое масло на перилах, резкие звуки вроде будильника, вспышки света — ничто из этого на них не действует. А мы в результате опять лишились сна и возможности выйти на балкон”, — констатирует Ярослава.
Атака с воздуха
Шум и грязь — это неприятно, но не так опасно, как агрессия, которую могут проявить птицы в сезон размножения. Об этом нужно обязательно помнить, особенно находясь поблизости от зеленых насаждений, где может находиться гнездо. Птицы могут без видимой причины напасть на прохожего, если сочтут, что он вторгся в ”охраняемую” зону. Причем и чайки, и вороны обладают хорошей памятью: они запоминают и могут годами преследовать тех, кто их когда-то обидел: приближался к гнезду, махал руками, пытался поймать (или ”спасти”) птенца. Например, вороны, которые в обычное время не доставляют особого беспокойства, в период гнездования запросто могут нанести серьезнейшие травмы.
”Если поблизости от гнезда или птенца чайки окажется ребенок, то не исключено, что он может стать жертвой нападения. Если с ребенком находится родитель, то ребенок скорее защищен, потому что чайки атакуют самый высокий объект (то есть голову взрослого). Как правило, нападение ограничивается угрожающим пикированием с высоты пары метров над головой человека, редко нападение заканчивается физическим контактом. Но в последнем случае не исключено, что в результате удара клювом пойдет и кровь”, — приводит rus.delfi.ee слова эколога Марко Мяги.
Но, к счастью, опасными птицы становятся лишь в моменты опасности — когда считают, что их жизни или жизни их птенцов угрожают.
Сделать страшные глаза
Радикальные методы борьбы с птицами, будь то яд, отстрел или уничтожение яиц, запрещены. Но зоолог Алексей Туровский поделился с ”МК-Эстонией” действенным способом отпугнуть птиц от своего балкона. Перехитрить можно даже очень умных птиц. Нужно вырезать, например из картона, силуэт хищной птицы с большой головой, на которой обязательно сделать крупные круглые и выразительные глаза, можно из фольги. Не забыть о зрачке! Глаза должны быть яркими и устрашающими. Не забудьте о мощных крыльях с выраженными маховыми перьями — 4–5 острых пиков. И хвост — длинный расширяющийся и раздвоенный, как у коршуна, или широкий и короткий — как у совы. Когда такая штука будет покачиваться у вас на лоджии или крыше, болтаясь на растяжках (а это важно, так как неподвижных объектов птицы перестают бояться), никто не рискнет туда приземлиться.
Чем можно себе помочь
Департамент окружающей среды напоминает: как только птица построит гнездо и начнет высиживать яйца, она попадет под защиту закона. В такой момент предпринимать уже ничего нельзя: запрещено мешать высиживанию птенцов, разрушать гнезда или бить кладку. Закон распространяется на всех птиц, в том числе и городских. Поэтому все меры должны приниматься до того, как в гнездах появятся яйца.
-Регулярно проверяйте крыши, чердаки — на плоских крышах селятся чайки, на чердаках любят гнездиться голуби. Найдя зачаток гнезда (маленькую кучку растений, веток и т. п. ), следует его убрать и по меньшей мере в течение месяца следить, чтобы птицы не попытались возобновить строительство.
-Сведите к минимуму возможность добыть пропитание — закройте контейнеры.
-Не забудьте закрыть или защитить технические отверстия.
-Все на балконе, что может привлечь птиц как место для строительства гнезда (полки, мебель на ножках, беспорядочное нагромождение вещей), следует убрать или закрыть.
-Наборные конструкции из длинных тонких штырей, установленные на карнизе (очень популярные в Хельсинки), избавят от шумной возни влюбленных голубей.
-Балкон защитит сетка. Причем сетка годится как мягкая, которую обычно используют садоводы для защиты клубники и смородины, так и жесткая, из которой делают ограды. Мягкая сетка — вариант небезопасный (запутавшаяся в сетке птица может погибнуть) и недолговечный. Жесткая заборная сетка безопасна и служит годами.
-Районов, где птицы стали вести себя агрессивно, в течение пары недель следует избегать.