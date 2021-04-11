Мнение
11.04.2021, 21:15

Путин будет провоцировать Украину на новую войну

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Виктор Шендерович
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Foto: Karli Saul
Российский журналист Виктор Шендерович, считает, что в российской рейтинговой повестке дня кроме выцветшего лозунга "Отечество в опасности" ничего не осталось.

В эфире на "Эхо Москвы" Алексей Нарышкин спросил меня, надо ли вступаться за жителей Донбасса, если вооруженные силы Украины начнут их "утюжить". Я ответил, кажется, чересчур общим образом — о причинно-следственных связях, которые не следует путать…

Между тем, подлог носит очень практический характер — и путаница, которую устраивают в этом пункте государственные провокаторы, чревата новой большой кровью. Поэтому — не поленимся вернуться к вопросу и внести полную ясность.

Вооруженные силы Украины (в самом драматическом варианте развития событий) могут начать "утюжить" на Донбассе российских оккупантов. Тех самых трактористов в форме, купленной в Военторге. Разумеется, как на всякой войне, это повлечет за собой и новую гибель мирных людей…

Можно ли этого избежать?

Легко.

Если Россия действительно озабочена судьбой мирных жителей Донбасса, она должна убрать оттуда свои вооруженные силы и прекратить финансирование этой преступной международной авантюры, вот и все. И нет военной проблемы. Никто не будет бомбить жилые кварталы Луганска, даже не надейтесь.

Останется проблема политическая, и очень серьезная.

Россия, заварившая эту сепаратистскую кашу, несет, разумеется, полную ответственность за людей, которым она заморочила голову и, в рамках операции по отторжению Донбасса от Украины, пораздавала свои паспорта. Этим людям, в процессе прекращения оккупации, должна быть предоставлена возможность переехать в Россию. Права и безопасность тех из них, кто захочет остаться в Украине, должны быть определены и обеспечены международными гарантиями…

Все это — очень большая головная боль, но надо ясно понимать, что путинская Россия выступает тут со стороны боли, а не со стороны анальгина.

Описанный мною идеальный план, разумеется, воплощен в жизнь не будет: Путин из Донбасса не уйдет. Война ему — мать родна.

Проигравший экономику, ввергнувший Россию в международное изгойство и узурпировавший власть, ассоциирующийся с воровством и попыткой убийства Навального, он изо всех сил ищет для себя "рейтинговую" повестку, и кроме выцветшего лозунга "Отечество в опасности" в лавке, кажется, ничего не осталось.

Он будет всячески провоцировать Украину на новую войну. Ему плевать на безопасность мирных жителей, и даже более того — чем больше их погибнет, тем больше полешков можно будет подбросить в пропагандистский очаг, отвлекая телезрителей от всего остального. Это тактика ХАМАСа, и она вполне освоена Россией…

Вот и стягиваются к Украине эшелоны с военной техникой, вот и прорезается в пропагандистах с огромной силой забота о мирных россиянах, которых собираются утюжить укроф*шисты…

Подлог крупный, кровавый и вполне государственный.

Будем бдительны.

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